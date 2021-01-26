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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 26 января 2021
Саутгемптон
26.01.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
3'
С. Армстронг
8'
Н. Пепе
39'
Б. Сака
72'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
90'
+2
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Н. Пепе
Желтая карточка
К. Уоттс
90'
78'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Т. Уолкотт
74'
Замена
К. Уоттс
️️️️
Д. Ингс
74'
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Сака
72'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Смит-Роу
70'
Желтая карточка
Н. Пепе
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Вокинс
67'
39'
ГОЛ! 1:2!
Б. Сака
Пас отдал
А. Ляказетт
19'
Желтая карточка
Э. Бельерин
8'
ГОЛ! 1:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
С. Армстронг
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-1-2
29
МакКарти
29
Вокинс
5
Стивенс
5
Беднарек
7
Валери
27
Диалло
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
32
Уолкотт
19
Адамс
28
Ингс
4-1-2-1-2
1
Лено
21
Соареш
6
Холдинг
4
Луис
2
Бельерин
34
Джака
18
Парти
32
Смит-Роу
7
Сака
19
Пепе
91
Ляказетт
28
Ингс
17
Уоттс
17
Уоттс
28
Ингс
32
Уолкотт
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
32
Уолкотт
29
Вокинс
27
Редмонд
27
Редмонд
29
Вокинс
32
Смит-Роу
10
Виллиан
10
Виллиан
32
Смит-Роу
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
19
Пепе
28
Уиллок
28
Уиллок
19
Пепе
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
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