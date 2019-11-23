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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 23 ноября 2019
Арсенал
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
18'
А. Ляказетт
90+6'
А. Ляказетт
8'
Д. Ингс
71'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
ГОЛ! 2:2!
А. Ляказетт
90'
+6
Желтая карточка
М. Гендузи
89'
86'
Замена
С. Буфал
️️️️
С. Армстронг
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Торрейра
83'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Бельерин
83'
81'
Желтая карточка
Р. Бертранд
76'
Замена
М. Дженепо
️️️️
М. Обафеми
73'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Ингс
71'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
К. Тирни
69'
Желтая карточка
Н. Пепе
65'
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Чамберс
46'
Желтая карточка
А. Ляказетт
45'
+2
31'
Желтая карточка
Д. Ингс
Желтая карточка
С. Папастатопулос
28'
Желтая карточка
Л. Торрейра
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Р. Бертранд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лено
12
Чамберс
19
Папастатопулос
4
Луис
63
Тирни
34
Торрейра
2
Бельерин
6
Гендузи
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-4-2
29
МакКарти
21
Соареш
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
17
Армстронг
27
Редмонд
21
Обафеми
28
Ингс
2
Бельерин
28
Уиллок
28
Уиллок
2
Бельерин
34
Торрейра
7
Мартинелли
7
Мартинелли
34
Торрейра
12
Чамберс
19
Пепе
19
Пепе
12
Чамберс
17
Армстронг
17
Буфал
17
Буфал
17
Армстронг
21
Обафеми
12
Дженепо
12
Дженепо
21
Обафеми
28
Ингс
7
Лонг
7
Лонг
28
Ингс
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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