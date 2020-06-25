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Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 25 июня 2020
Саутгемптон
25.06.2020, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
20'
Э. Нкетиа
87'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Ингс
90'
+1
Замена
Я. Вестергор
️️️️
П. Хейбьерг
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уиллок
Красная карточка
Д. Стивенс
85'
80'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Д. Себальос
79'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
70'
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Тирни
64'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Н. Пепе
48'
Желтая карточка
Б. Сака
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Я. Валери
46'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Обафеми
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нкетиа
11'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-4-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
7
Валери
17
Армстронг
23
Хейбьерг
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
21
Обафеми
28
Ингс
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Холдинг
63
Тирни
34
Джака
25
Себальос
7
Сака
7
Обамеянг
19
Пепе
9
Нкетиа
7
Валери
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
7
Валери
23
Хейбьерг
23
Вестергор
23
Вестергор
23
Хейбьерг
28
Ингс
21
Ромеу
21
Ромеу
28
Ингс
21
Обафеми
7
Лонг
7
Лонг
21
Обафеми
63
Тирни
23
Колашинац
23
Колашинац
63
Тирни
19
Пепе
28
Уиллок
28
Уиллок
19
Пепе
25
Себальос
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
25
Себальос
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
24
Мэттью Смит
ЦЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
24
Мэттью Смит
ЦЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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