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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 26 декабря 2015
Саутгемптон
26.12.2015, суббота, 22:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
19'
К. Мартина
55'
Ш. Лонг
69'
Ж. Фонте
90+2'
Ш. Лонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
ГОЛ! 4:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Тадич
90'
+2
Замена
Хуанми
️️️️
С. Мане
81'
78'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Т. Уолкотт
73'
Замена
К. Чамберс
️️️️
М. Фламини
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Уорд-Проус
71'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Фонте
Пас отдал
Р. Бертранд
69'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Й. Класи
67'
Травма
Й. Класи
66'
64'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
С. Мане
55'
Желтая карточка
Ш. Лонг
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартина
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Хуанми
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
4-4-1-1
1
Стекеленбург
5
Бертранд
15
Мартина
4
ван Дейк
6
Фонте
10
Дэвис
8
Класи
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Мане
7
Лонг
4-1-1-3-1
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
20
Фламини
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Озил
10
Кэмпбелл
9
Жиру
8
Класи
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Класи
30
Уорд-Проус
10
Тадич
10
Тадич
30
Уорд-Проус
10
Мане
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Мане
20
Фламини
12
Чамберс
12
Чамберс
20
Фламини
10
Кэмпбелл
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Кэмпбелл
32
Уолкотт
17
Ивоби
17
Ивоби
32
Уолкотт
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
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