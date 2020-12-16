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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 16 декабря 2020
Арсенал
16.12.2020, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
52'
П. Обамеянг
18'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
Замена
С. Соареш
️️️️
Н. Пепе
85'
83'
Желтая карточка
Д. Ингс
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Себальос
67'
Замена
Д. Луис
️️️️
Э. Нкетиа
65'
63'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
С. Армстронг
63'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Т. Уолкотт
Вторая желтая
Габриэль
62'
Желтая карточка
Габриэль
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Нкетиа
52'
Желтая карточка
Д. Себальос
44'
33'
Желтая карточка
Р. Бертранд
26'
Желтая карточка
Я. Беднарек
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Ч. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
3-3-1-3
1
Лено
63
Тирни
6
Габриэль
6
Холдинг
6
Эль-Ненни
25
Себальос
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
7
Обамеянг
9
Нкетиа
19
Пепе
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
5
Бертранд
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
32
Уолкотт
19
Адамс
28
Ингс
9
Нкетиа
4
Луис
4
Луис
9
Нкетиа
19
Пепе
21
Соареш
21
Соареш
19
Пепе
25
Себальос
28
Уиллок
28
Уиллок
25
Себальос
17
Армстронг
27
Редмонд
27
Редмонд
17
Армстронг
32
Уолкотт
12
Дженепо
12
Дженепо
32
Уолкотт
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
10
Виллиан
ЛВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
27
Ибраима Диалло
ОП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
27
Ибраима Диалло
ОП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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