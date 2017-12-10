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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 10 декабря 2017
Саутгемптон
10.12.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
3'
Ч. Остин
88'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
90'
Желтая карточка
Д. Уилшир
88'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
О. Ромеу
84'
Желтая карточка
Д. Стивенс
82'
78'
Желтая карточка
Э. Бельерин
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Тадич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
4
ван Дейк
5
Стивенс
23
Хейбьерг
27
Редмонд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Тадич
32
Остин
3-3-1-1-2
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
34
Джака
23
Колашинац
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
4
Санчес
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
17
Софьян Буфал
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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