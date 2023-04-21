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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 21 апреля 2023
Арсенал
21.04.2023, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Саутгемптон
20'
Г. Мартинелли
88'
М. Эдегор
90'
Б. Сака
1'
К. Алькарас
14'
Т. Уолкотт
66'
Д. Чалета-Цар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
И. Диалло
ГОЛ! 3:3!
Б. Сака
90'
ГОЛ! 2:3!
М. Эдегор
Пас отдал
Б. Уайт
88'
86'
Замена
И. Диалло
️️️️
Р. Лавиа
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Мартинелли
85'
77'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Т. Уолкотт
77'
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Армстронг
76'
Желтая карточка
А. Армстронг
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Зинченко
72'
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
А. Белла Кочап
Замена
Л. Троссард
️️️️
Ф. Виейра
57'
46'
Замена
Лянко
️️️️
К. Алькарас
Желтая карточка
А. Зинченко
45'
+4
42'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
41'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Я. Беднарек
32'
Желтая карточка
Р. Перро
27'
Желтая карточка
К. Алькарас
ГОЛ! 1:2!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
20'
14'
ГОЛ! 0:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
К. Алькарас
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Алькарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-2-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
6
Холдинг
6
Габриэль
4
Уайт
18
Парти
20
Виейра
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-1-2-2-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
17
Белла Кочап
15
Перро
45
Лавиа
24
Алькарас
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
10
Эльюнусси
10
Армстронг
20
Виейра
19
Троссард
19
Троссард
20
Виейра
7
Мартинелли
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Мартинелли
47
Зинченко
9
Нкетиа
9
Нкетиа
47
Зинченко
24
Алькарас
13
Лянко
13
Лянко
24
Алькарас
5
Беднарек
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
5
Беднарек
45
Лавиа
27
Диалло
27
Диалло
45
Лавиа
10
Армстронг
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Армстронг
32
Уолкотт
30
Онуачу
30
Онуачу
32
Уолкотт
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Рубен Селлес
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рубен Селлес
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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