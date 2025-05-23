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Прогноз на точный счет матча «Краснодар» – «Динамо»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:35
Краснодар - Динамо
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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6.20
Прогноз: ничья 1:1
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В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Краснодар» пройдет центральный поединок 30-го тура между лидером чемпионата и претендентом на Лигу чемпионов.

«Краснодар»

Краснодарцы возглавляют турнирную таблицу с 64 очками и нуждаются в победе, чтобы оформить титул чемпиона. На своем поле команда демонстрирует надeжный футбол и острый атакующий потенциал.

Последние матчи «Краснодара»:

  • 17.05.25: «Оренбург» – «Краснодар» – 1:2;
  • 10.05.25: ЦСКА – «Краснодар» – 1:0;
  • 03.05.25: «Краснодар» – «Рубин» – 2:1.

«Динамо»

«Динамо» расположилось на 4-м месте с 56 очками и борется за выход в Лигу чемпионов. Москвичи показывают стабильный футбол и умеют действовать на контратаках.

Последние матчи «Динамо»:

  • 18.05.25: «Динамо» – «Акрон» – 2:1;
  • 11.05.25: «Динамо» – «Спартак» – 2:0;
  • 05.05.25: «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3.

Личные встречи
41% (12)
28% (8)
31% (9)
40
Забитых мячей
29
1.38
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 2
21.02.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0 : 1
25.08.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 0
25.05.2024
Динамо
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
1 : 1
19.09.2023
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
4 : 3
09.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
1 : 3
21.07.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3 : 1
11.03.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
13.08.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 1
03.04.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
1 : 0
06.11.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2 : 3
18.03.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2 : 0
04.10.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 2
19.07.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1 : 1
20.10.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 1
14.04.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
3 : 0
30.09.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
0 : 0
10.03.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2 : 0
27.08.2017
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1 : 4
04.04.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
4 : 0
13.09.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
30.05.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
0 : 2
31.08.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
1 : 2
20.04.2014
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
18.08.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Динамо
1 : 1
11.05.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Краснодар
2 : 0
04.11.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
2 : 1
01.10.2011
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 1
29.05.2011
Динамо
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Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»

Обе команды в хорошей форме и решают серьезные турнирные задачи. «Краснодар» под давлением статуса фаворита будет стараться действовать первым номером, тогда как «Динамо» способно воспользоваться контратаками.

Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 6.20.

6.20
Прогноз: ничья 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
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