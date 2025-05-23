В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Краснодар» пройдет центральный поединок 30-го тура между лидером чемпионата и претендентом на Лигу чемпионов.
«Краснодар»
Краснодарцы возглавляют турнирную таблицу с 64 очками и нуждаются в победе, чтобы оформить титул чемпиона. На своем поле команда демонстрирует надeжный футбол и острый атакующий потенциал.
Последние матчи «Краснодара»:
- 17.05.25: «Оренбург» – «Краснодар» – 1:2;
- 10.05.25: ЦСКА – «Краснодар» – 1:0;
- 03.05.25: «Краснодар» – «Рубин» – 2:1.
«Динамо»
«Динамо» расположилось на 4-м месте с 56 очками и борется за выход в Лигу чемпионов. Москвичи показывают стабильный футбол и умеют действовать на контратаках.
Последние матчи «Динамо»:
- 18.05.25: «Динамо» – «Акрон» – 2:1;
- 11.05.25: «Динамо» – «Спартак» – 2:0;
- 05.05.25: «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3.
Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»
Обе команды в хорошей форме и решают серьезные турнирные задачи. «Краснодар» под давлением статуса фаворита будет стараться действовать первым номером, тогда как «Динамо» способно воспользоваться контратаками.
Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 6.20.