В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Краснодар» пройдет центральный поединок 30-го тура между лидером чемпионата и претендентом на Лигу чемпионов.

«Краснодар»

Краснодарцы возглавляют турнирную таблицу с 64 очками и нуждаются в победе, чтобы оформить титул чемпиона. На своем поле команда демонстрирует надeжный футбол и острый атакующий потенциал.

Последние матчи «Краснодара»:

17.05.25: «Оренбург» – «Краснодар» – 1:2;

10.05.25: ЦСКА – «Краснодар» – 1:0;

03.05.25: «Краснодар» – «Рубин» – 2:1.

«Динамо»

«Динамо» расположилось на 4-м месте с 56 очками и борется за выход в Лигу чемпионов. Москвичи показывают стабильный футбол и умеют действовать на контратаках.

Последние матчи «Динамо»:

18.05.25: «Динамо» – «Акрон» – 2:1;

11.05.25: «Динамо» – «Спартак» – 2:0;

05.05.25: «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3.

Личные встречи 41% (12) 28% (8) 31% (9) 40 Забитых мячей 29 1.38 В среднем за матч 1 4:0 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи, Динамо 1 : 2 Краснодар Зимний кубок РПЛ, 2 тур Краснодар 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 6 тур Динамо 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 30 тур Краснодар 1 : 0 Динамо Россия. Кубок, 4 тур Краснодар 1 : 1 Динамо Россия. Кубок, 2 тур Динамо 4 : 3 Краснодар Россия. Премьер-лига, 1 тур Динамо 1 : 3 Краснодар Россия. Премьер-лига, 19 тур Краснодар 3 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 0 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 23 тур Краснодар 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 14 тур Динамо 1 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 23 тур Краснодар 2 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 10 тур Динамо 2 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 23 тур Краснодар 0 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 13 тур Динамо 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 23 тур Динамо 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 9 тур Краснодар 3 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур Динамо 0 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 8 тур Краснодар 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур Динамо 1 : 4 Краснодар Россия. Премьер-лига, 8 тур Краснодар 4 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 6 тур Краснодар 0 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 26 тур Динамо 1 : 2 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 5 тур Краснодар 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-Лига, 28 тур Динамо 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 14 тур Краснодар 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 26 тур Динамо 2 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 11 тур Краснодар 0 : 1 Динамо

Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»

Обе команды в хорошей форме и решают серьезные турнирные задачи. «Краснодар» под давлением статуса фаворита будет стараться действовать первым номером, тогда как «Динамо» способно воспользоваться контратаками.

Прогноз: ничья 1:1, коэффициент 6.20.