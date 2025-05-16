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Прогноз на точный счет матча «Фрайбург» – «Айнтрахт»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 9:44
Фрайбург - Айнтрахт
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.60
Точный счёт 2:1 в пользу «Фрайбурга»
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17 мая на «Europa-Park Stadion» в Фрайбурге пройдeт важнейший матч заключительного тура Бундеслиги. Обе команды претендуют на прямую путeвку в Лигу чемпионов и находятся в отличной форме. «Фрайбург» занимает четвeртое место, отставая от «Айнтрахта» всего на два очка, и в случае победы может опередить гостей. Это придаeт матчу дополнительную интригу и делает его ключевым в турнирной развязке.

«Фрайбург»

«Фрайбург» выдал качественную концовку сезона: команда не проигрывает в пяти турах подряд, одержала три победы и дважды сыграла вничью. В атаке всe работает стабильно – 10 голов в пяти последних матчах, в среднем по два за игру.Главный мотор команды – Винченцо Грифо, который забил 10 мячей за сезон. Команда регулярно создаeт моменты и использует стандарты как важное оружие. При этом оборона не всегда надeжна: в тех же пяти матчах команда пропустила 6 голов, а в семи из девяти последних встреч не смогла сохранить «сухие» ворота. Домашний фактор остаeтся ключевым: на своeм поле «Фрайбург» действует более смело и результативно.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» также проводит стабильную серию – 5 матчей без поражений. Команда балансирует между атакой и обороной, показывая зрелую игру. В последних турах франкфуртцы сыграли результативную ничью с «Санкт-Паули» (2:2) и уверенно обыграли «РБ Лейпциг» (4:0), что говорит о настрое коллектива на финишную прямую.Юго Экитике остаeтся главной угрозой у ворот соперника – 22 гола за сезон. «Айнтрахт» не так много пропускает (4 мяча в 5 играх), но на выезде часто теряет инициативу. Команда умеет адаптироваться по ходу игры и грамотно распределяет силы, что особенно важно в матчах высокой турнирной значимости.

Факты о командах:

«Фрайбург»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • 55 очков, 4-е место
  • Грифо – 10 голов в сезоне

«Айнтрахт»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола за игру, 0.8 пропущенных (последние 5 игр)
  • 57 очков, 3-е место
  • Экитике – 22 гола за сезон

Личные встречи
26% (7)
37% (10)
37% (10)
32
Забитых мячей
38
1.19
В среднем за матч
1.41
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
4 : 1
14.01.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
3 : 3
18.02.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
0 : 0
24.09.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 1
27.05.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 1
25.01.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 2
10.04.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
0 : 2
21.11.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3 : 1
22.05.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2 : 2
20.01.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.05.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1 : 0
10.11.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
3 : 1
19.01.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0 : 2
25.08.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1 : 1
13.01.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0 : 0
20.08.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
05.03.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1 : 0
01.10.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
4 : 1
31.01.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
23.08.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 4
16.03.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1 : 1
06.10.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
0 : 0
22.02.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 1
30.09.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
06.02.2011
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
0 : 1
17.09.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2 : 1
14.02.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
0 : 2
12.09.2009
Айнтрахт
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Прогноз на матч «Фрайбург» – «Айнтрахт»

Обе команды близки по уровню, хорошо готовы физически и психологически. «Фрайбург» более яркий в атаке, особенно дома, а «Айнтрахт» – дисциплинированный и тактически гибкий. В игре двух претендентов на топ-4 ожидается упорная борьба, где многое решат мелочи. Обе команды, скорее всего, отличатся, но хозяева будут играть активнее и использовать давление трибун. Победа «Фрайбурга» с минимальным перевесом – логичный исход в условиях такой турнирной развязки.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фрайбурга»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фрайбурга» – коэффициент 6.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.15

6.60
Точный счёт 2:1 в пользу «Фрайбурга»
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Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Айнтрахт Фрайбург
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