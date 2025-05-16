17 мая на «Europa-Park Stadion» в Фрайбурге пройдeт важнейший матч заключительного тура Бундеслиги. Обе команды претендуют на прямую путeвку в Лигу чемпионов и находятся в отличной форме. «Фрайбург» занимает четвeртое место, отставая от «Айнтрахта» всего на два очка, и в случае победы может опередить гостей. Это придаeт матчу дополнительную интригу и делает его ключевым в турнирной развязке.

«Фрайбург»

«Фрайбург» выдал качественную концовку сезона: команда не проигрывает в пяти турах подряд, одержала три победы и дважды сыграла вничью. В атаке всe работает стабильно – 10 голов в пяти последних матчах, в среднем по два за игру.Главный мотор команды – Винченцо Грифо, который забил 10 мячей за сезон. Команда регулярно создаeт моменты и использует стандарты как важное оружие. При этом оборона не всегда надeжна: в тех же пяти матчах команда пропустила 6 голов, а в семи из девяти последних встреч не смогла сохранить «сухие» ворота. Домашний фактор остаeтся ключевым: на своeм поле «Фрайбург» действует более смело и результативно.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» также проводит стабильную серию – 5 матчей без поражений. Команда балансирует между атакой и обороной, показывая зрелую игру. В последних турах франкфуртцы сыграли результативную ничью с «Санкт-Паули» (2:2) и уверенно обыграли «РБ Лейпциг» (4:0), что говорит о настрое коллектива на финишную прямую.Юго Экитике остаeтся главной угрозой у ворот соперника – 22 гола за сезон. «Айнтрахт» не так много пропускает (4 мяча в 5 играх), но на выезде часто теряет инициативу. Команда умеет адаптироваться по ходу игры и грамотно распределяет силы, что особенно важно в матчах высокой турнирной значимости.

Факты о командах:

«Фрайбург»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

55 очков, 4-е место

Грифо – 10 голов в сезоне

«Айнтрахт»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за игру, 0.8 пропущенных (последние 5 игр)

57 очков, 3-е место

Экитике – 22 гола за сезон

Личные встречи 26% (7) 37% (10) 37% (10) 32 Забитых мячей 38 1.19 В среднем за матч 1.41 4:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 17 тур Айнтрахт 4 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 22 тур Фрайбург 3 : 3 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 5 тур Айнтрахт 0 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 34 тур Айнтрахт 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 17 тур Фрайбург 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 29 тур Айнтрахт 1 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 12 тур Фрайбург 0 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 34 тур Айнтрахт 3 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 17 тур Фрайбург 2 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 28 тур Айнтрахт 3 : 3 Фрайбург Германия. Бундеслига, 11 тур Фрайбург 1 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 18 тур Айнтрахт 3 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 1 тур Фрайбург 0 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 18 тур Айнтрахт 1 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 1 тур Фрайбург 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 23 тур Айнтрахт 1 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 6 тур Фрайбург 1 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 18 тур Фрайбург 4 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 1 тур Айнтрахт 1 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 25 тур Айнтрахт 1 : 4 Фрайбург Германия. Бундеслига, 8 тур Фрайбург 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 23 тур Фрайбург 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 6 тур Айнтрахт 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 21 тур Фрайбург 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 4 тур Айнтрахт 0 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 22 тур Айнтрахт 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 5 тур Фрайбург 0 : 2 Айнтрахт

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Айнтрахт»

Обе команды близки по уровню, хорошо готовы физически и психологически. «Фрайбург» более яркий в атаке, особенно дома, а «Айнтрахт» – дисциплинированный и тактически гибкий. В игре двух претендентов на топ-4 ожидается упорная борьба, где многое решат мелочи. Обе команды, скорее всего, отличатся, но хозяева будут играть активнее и использовать давление трибун. Победа «Фрайбурга» с минимальным перевесом – логичный исход в условиях такой турнирной развязки.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фрайбурга»

Рекомендованные ставки: