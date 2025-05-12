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Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Сельта»: Ла Лига, 13 мая 2025

12 мая 2025 9:45
Реал Сосьедад - Сельта
13 мая 2025, вторник 21:00 | Испания. Примера, 36 тур
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7.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Сельты»
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13 мая на стадионе «Реале Арена» состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» попытается прервать пятиматчевую безвыигрышную серию, принимая набравшую ход «Сельту». Обе команды не решают турнирных задач, но находятся в принципиально разном настроении – хозяева теряют форму, а гости демонстрируют прогресс в атаке.

Реал Сосьедад

Команда Иманоля Альгуасиля на финише сезона серьeзно сдала: «Сосьедад» проиграл три из пяти последних матчей и в целом не побеждает уже пять туров. Уровень игры в атаке упал – всего два гола в пяти последних встречах, и оба в одном матче. В обороне также спад – 9 пропущенных мячей, включая четыре от «Атлетико» в последнем туре.

Лучшим бомбардиром команды остаeтся Микель Ойарсабаль с 17 голами, но он слишком часто оказывается отрезан от партнeров. Команда страдает от нехватки креативности в центре поля, особенно при построении позиционной атаки. Дома баски играют лучше, но даже фактор родных трибун в последних матчах не помог избежать проблем.

Сельта

Подопечные Клаудио Хиральдо продолжают удивлять атакующим настроем и нестабильной обороной. «Сельта» выиграла два из последних трeх матчей, обыграв «Севилью» и «Вильярреал», при этом в пяти турах команда забила 11 голов. Лидером атаки является Борха Иглесиас, на счету которого уже 10 мячей в сезоне.

Тем не менее, оборона остаeтся слабым звеном – в тех же пяти матчах пропущено 11 голов. Особенно плохо команда играет в гостях, где не отличается стабильностью. В последних матчах «Сельта» демонстрирует заметный перекос в сторону результативных матчей – игры проходят с обилием голевых моментов с обеих сторон.

Факты о командах

Реал Сосьедад

  • Не побеждает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних турах, но в среднем только 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 13 из 15 последних встреч – в среднем 1.80 за матч.

Сельта

  • Забивает в 4 турах подряд, в среднем 2.20 гола за игру.
  • Пропускает 11 голов за последние 5 матчей – 2.20 в среднем.
  • Не проигрывает в 3 из 5 последних матчей.

Личные встречи
48% (14)
28% (8)
24% (7)
44
Забитых мячей
36
1.52
В среднем за матч
1.24
4:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
2 : 0
21.12.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
19.08.2023
Сельта
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
18.02.2023
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 2
16.10.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.01.2022
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 2
28.10.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 31 тур
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2 : 1
22.04.2021
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Испания. Примера, 8 тур
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1 : 4
01.11.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
24.06.2020
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 1
27.10.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
3 : 1
07.04.2019
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Сосьедад
2 : 0
05.12.2018
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
26.11.2018
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Сельта
1 : 1
01.11.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.01.2018
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 3
19.08.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
21.05.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
22.01.2017
Сельта
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
1 : 0
12.03.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
01.11.2015
Сельта
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
07.02.2015
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
2 : 2
13.09.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 2
12.04.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
4 : 3
23.11.2013
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 1
26.01.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.08.2012
Сельта
Испания. Кубок, 3 раунд
Сельта
2 : 0
08.10.2008
Реал Сосьедад
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Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта»

«Сельта» на данный момент выглядит более голодной и активной в атаке, а слабость обороны «Реал Сосьедада» делает гостей фаворитом с точки зрения создания голевых моментов. Оборона же самой «Сельты» допускает достаточно ошибок, чтобы баски имели шанс отличиться. Матч обещает быть открытым, с голами с обеих сторон, но в решающий момент именно «Сельта» выглядит способной склонить чашу весов в свою пользу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Сельты».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Сельты» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Победа «Сельты» – коэффициент 2.60

7.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Сельты»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Сельта Реал Сосьедад
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