13 мая на стадионе «Реале Арена» состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» попытается прервать пятиматчевую безвыигрышную серию, принимая набравшую ход «Сельту». Обе команды не решают турнирных задач, но находятся в принципиально разном настроении – хозяева теряют форму, а гости демонстрируют прогресс в атаке.
Реал Сосьедад
Команда Иманоля Альгуасиля на финише сезона серьeзно сдала: «Сосьедад» проиграл три из пяти последних матчей и в целом не побеждает уже пять туров. Уровень игры в атаке упал – всего два гола в пяти последних встречах, и оба в одном матче. В обороне также спад – 9 пропущенных мячей, включая четыре от «Атлетико» в последнем туре.
Лучшим бомбардиром команды остаeтся Микель Ойарсабаль с 17 голами, но он слишком часто оказывается отрезан от партнeров. Команда страдает от нехватки креативности в центре поля, особенно при построении позиционной атаки. Дома баски играют лучше, но даже фактор родных трибун в последних матчах не помог избежать проблем.
Сельта
Подопечные Клаудио Хиральдо продолжают удивлять атакующим настроем и нестабильной обороной. «Сельта» выиграла два из последних трeх матчей, обыграв «Севилью» и «Вильярреал», при этом в пяти турах команда забила 11 голов. Лидером атаки является Борха Иглесиас, на счету которого уже 10 мячей в сезоне.
Тем не менее, оборона остаeтся слабым звеном – в тех же пяти матчах пропущено 11 голов. Особенно плохо команда играет в гостях, где не отличается стабильностью. В последних матчах «Сельта» демонстрирует заметный перекос в сторону результативных матчей – игры проходят с обилием голевых моментов с обеих сторон.
Факты о командах
Реал Сосьедад
- Не побеждает в 5 последних матчах.
- Забивает в 3 последних турах, но в среднем только 0.40 гола за игру.
- Пропускает в 13 из 15 последних встреч – в среднем 1.80 за матч.
Сельта
- Забивает в 4 турах подряд, в среднем 2.20 гола за игру.
- Пропускает 11 голов за последние 5 матчей – 2.20 в среднем.
- Не проигрывает в 3 из 5 последних матчей.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта»
«Сельта» на данный момент выглядит более голодной и активной в атаке, а слабость обороны «Реал Сосьедада» делает гостей фаворитом с точки зрения создания голевых моментов. Оборона же самой «Сельты» допускает достаточно ошибок, чтобы баски имели шанс отличиться. Матч обещает быть открытым, с голами с обеих сторон, но в решающий момент именно «Сельта» выглядит способной склонить чашу весов в свою пользу.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Сельты».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Сельты» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Победа «Сельты» – коэффициент 2.60