13 мая на стадионе «Реале Арена» состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» попытается прервать пятиматчевую безвыигрышную серию, принимая набравшую ход «Сельту». Обе команды не решают турнирных задач, но находятся в принципиально разном настроении – хозяева теряют форму, а гости демонстрируют прогресс в атаке.

Реал Сосьедад

Команда Иманоля Альгуасиля на финише сезона серьeзно сдала: «Сосьедад» проиграл три из пяти последних матчей и в целом не побеждает уже пять туров. Уровень игры в атаке упал – всего два гола в пяти последних встречах, и оба в одном матче. В обороне также спад – 9 пропущенных мячей, включая четыре от «Атлетико» в последнем туре.

Лучшим бомбардиром команды остаeтся Микель Ойарсабаль с 17 голами, но он слишком часто оказывается отрезан от партнeров. Команда страдает от нехватки креативности в центре поля, особенно при построении позиционной атаки. Дома баски играют лучше, но даже фактор родных трибун в последних матчах не помог избежать проблем.

Сельта

Подопечные Клаудио Хиральдо продолжают удивлять атакующим настроем и нестабильной обороной. «Сельта» выиграла два из последних трeх матчей, обыграв «Севилью» и «Вильярреал», при этом в пяти турах команда забила 11 голов. Лидером атаки является Борха Иглесиас, на счету которого уже 10 мячей в сезоне.

Тем не менее, оборона остаeтся слабым звеном – в тех же пяти матчах пропущено 11 голов. Особенно плохо команда играет в гостях, где не отличается стабильностью. В последних матчах «Сельта» демонстрирует заметный перекос в сторону результативных матчей – игры проходят с обилием голевых моментов с обеих сторон.

Факты о командах

Реал Сосьедад

Не побеждает в 5 последних матчах.

Забивает в 3 последних турах, но в среднем только 0.40 гола за игру.

Пропускает в 13 из 15 последних встреч – в среднем 1.80 за матч.

Сельта

Забивает в 4 турах подряд, в среднем 2.20 гола за игру.

Пропускает 11 голов за последние 5 матчей – 2.20 в среднем.

Не проигрывает в 3 из 5 последних матчей.

Личные встречи 48% (14) 28% (8) 24% (7) 44 Забитых мячей 36 1.52 В среднем за матч 1.24 4:3 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 18 тур Сельта 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Кубок, 1/4 финала Сельта 1 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур Сельта 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 2 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Сельта Испания. Примера, 22 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Сельта Испания. Примера, 9 тур Сельта 1 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 20 тур Реал Сосьедад 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 11 тур Сельта 0 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 31 тур Реал Сосьедад 2 : 1 Сельта Испания. Примера, 8 тур Сельта 1 : 4 Реал Сосьедад Испания. Примера, 31 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Сельта Испания. Примера, 10 тур Сельта 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 31 тур Сельта 3 : 1 Реал Сосьедад Испания. Кубок, 1/16 финала Реал Сосьедад 2 : 0 Сельта Испания. Примера, 13 тур Реал Сосьедад 2 : 1 Сельта Испания. Кубок, 1/16 финала Сельта 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 20 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Сельта Испания. Примера, 1 тур Сельта 2 : 3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 38 тур Сельта 2 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 19 тур Реал Сосьедад 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 29 тур Сельта 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 10 тур Реал Сосьедад 2 : 3 Сельта Испания. Примера, 22 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Сельта Испания. Примера, 3 тур Сельта 2 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 33 тур Сельта 2 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 14 тур Реал Сосьедад 4 : 3 Сельта Испания. Примера, 21 тур Сельта 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 2 тур Реал Сосьедад 2 : 1 Сельта Испания. Кубок, 3 раунд Сельта 2 : 0 Реал Сосьедад

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта»

«Сельта» на данный момент выглядит более голодной и активной в атаке, а слабость обороны «Реал Сосьедада» делает гостей фаворитом с точки зрения создания голевых моментов. Оборона же самой «Сельты» допускает достаточно ошибок, чтобы баски имели шанс отличиться. Матч обещает быть открытым, с голами с обеих сторон, но в решающий момент именно «Сельта» выглядит способной склонить чашу весов в свою пользу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Сельты».

Рекомендованные ставки: