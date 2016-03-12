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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 12 марта 2016
Сельта
12.03.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
16'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
90'
+1
Желтая карточка
А. Элустондо
Желтая карточка
М. Диас
89'
84'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Н. Радойя
83'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Я. Аспас
79'
77'
Замена
Брума
️️️️
Х. Прието
Замена
Х. Сене
️️️️
Д. Васс
74'
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
62'
56'
Замена
К. Вела
️️️️
Х. Сальдуа
Желтая карточка
Г. Кабрал
46'
28'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Нолито
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
3-3-1-3
1
Альварес
21
Гомес
22
Кабрал
22
Радойя
17
Кастро
21
Диас
22
Мальо
10
Васс
10
Аспас
3
Нолито
11
Гуидетти
3-2-3-1-1
28
Рульи
13
Рейес
26
Мартинес
6
Элустондо
2
Сальдуа
17
Бершиче
10
Прието
14
Пардо
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
9
Жонатас
10
Аспас
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Аспас
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
10
Васс
10
Сене
10
Сене
10
Васс
10
Прието
77
Брума
77
Брума
10
Прието
17
Бершиче
23
Эрнандес
23
Эрнандес
17
Бершиче
2
Сальдуа
10
Вела
10
Вела
2
Сальдуа
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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