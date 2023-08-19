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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 19 августа 2023
Реал Сосьедад
19.08.2023, суббота, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
22'
А. Барренечеа
90+4'
О. Мингеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
90'
+7
Замена
В. Сведберг
️️️️
Я. Аспас
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
О. Мингеса
84'
Замена
К. Дотор
️️️️
Л. де ла Торре
84'
Замена
М. Родригес
️️️️
Й. Ларсен
84'
Замена
Ф. Серви
️️️️
М. Санчес
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Б. Турриэнтес
78'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
78'
Замена
А. Сола
️️️️
Х. Траоре
78'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
69'
Замена
У. Садик
️️️️
К. Фернандес Луна
64'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Барренечеа
64'
51'
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
М. Субименди
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Барренечеа
Пас отдал
Т. Кубо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Карлос Дотор
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
5
Субельдия
14
Траоре
8
Турриэнтес
36
Субименди
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Мендес
14
Фернандес Луна
4-3-1-2
25
Вильяр
14
Нуньес
15
Старфельт
30
Мингеса
23
Санчес
8
Бельтран
5
Сотело
17
де ла Торре
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
8
Турриэнтес
16
Пачеко
16
Пачеко
8
Турриэнтес
14
Траоре
20
Сола
20
Сола
14
Траоре
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
14
Фернандес Луна
6
Садик
6
Садик
14
Фернандес Луна
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
17
де ла Торре
8
Дотор
8
Дотор
17
де ла Торре
10
Аспас
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Аспас
22
Ларсен
22
Родригес
22
Родригес
22
Ларсен
23
Санчес
10
Серви
10
Серви
23
Санчес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Коке Каррильо
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
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