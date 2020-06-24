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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 24 июня 2020
Реал Сосьедад
24.06.2020, среда, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
45'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
Желтая карточка
А. Янузай
90'
+4
90'
Желтая карточка
Ф. Смолов
84'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
С. Мина
76'
Замена
Х. Саэнс
️️️️
Я. Аспас
76'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Ф. Брадарич
Замена
А. Исак
️️️️
М. Оярсабаль
74'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
73'
71'
Замена
Нолито
️️️️
Д. Суарес
59'
Желтая карточка
Рафинья
Замена
А. Муньос
️️️️
Н. Монреаль
58'
Замена
Порту
️️️️
М. Эдегор
58'
Желтая карточка
М. Субименди
55'
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Ф. Бельтран
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Аспас
Желтая карточка
Д. Льоренте
44'
Желтая карточка
Н. Монреаль
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Сельта
12
Драган Росич
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
3
Льоренте
2
Сальдуа
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-3-1-2
36
Бланко
20
Васкес
24
Мурильо
4
Айду
15
Оласа
8
Бельтран
26
Брадарич
12
Рафинья
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
8
Эдегор
10
Порту
10
Порту
8
Эдегор
18
Монреаль
3
Муньос
3
Муньос
18
Монреаль
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
10
Оярсабаль
9
Исак
9
Исак
10
Оярсабаль
8
Бельтран
10
Мендес
10
Мендес
8
Бельтран
10
Аспас
23
Саэнс
23
Саэнс
10
Аспас
26
Брадарич
14
Араужо
14
Араужо
26
Брадарич
4
Суарес
3
Нолито
3
Нолито
4
Суарес
77
Мина
90
Смолов
90
Смолов
77
Мина
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
5
Игор Субельдия
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
12
Драган Росич
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
12
Драган Росич
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Реале Арена
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