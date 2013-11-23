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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 23 ноября 2013
Реал Сосьедад
23.11.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 3
Завершен
Сельта
6'
К. Вела
61'
К. Вела
78'
К. Вела
81'
К. Вела
23'
Рафинья
28'
А. Лопес
57'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
ГОЛ! 4:3!
К. Вела
Пас отдал
А. Гризманн
81'
Замена
Х. Рос
️️️️
Х. Прието
80'
79'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Лопес
ГОЛ! 3:3!
К. Вела
Пас отдал
М. Бергара
78'
72'
Замена
С. Мина
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
М. Бергара
70'
70'
Замена
Д. Костас
️️️️
Нолито
69'
Желтая карточка
Й. Родригес
Желтая карточка
Х. Прието
69'
Замена
И. Агиррече
️️️️
М. Гонсалес
67'
65'
Вторая желтая
А. Фонтас
ГОЛ! 2:3!
К. Вела
Пас отдал
Г. Кастро
61'
57'
ГОЛ! 1:3!
Рафинья
Пас отдал
А. Фернандес
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
38'
31'
Желтая карточка
А. Фонтас
28'
ГОЛ! 1:2!
А. Лопес
Пас отдал
Х. Кастро
24'
Желтая карточка
Г. Кабрал
23'
ГОЛ! 1:1!
Рафинья
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
А. де ла Белья
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
2
Сальдуа
10
Прието
5
Бергара
17
Зурутуса
5
Кастро
7
Гризманн
10
Вела
3-2-3-2
13
Родригес
18
Ортенече
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
17
Кастро
12
Рафинья
14
Лопес
17
Фернандес
3
Нолито
19
Шарлес
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
10
Прието
10
Рос
10
Рос
10
Прието
3
Гонсалес
9
Агиррече
9
Агиррече
3
Гонсалес
3
Нолито
4
Костас
4
Костас
3
Нолито
14
Лопес
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Лопес
19
Шарлес
77
Мина
77
Мина
19
Шарлес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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