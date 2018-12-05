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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 05 декабря 2018
Реал Сосьедад
05.12.2018, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сельта
10'
М. Оярсабаль
27'
А. Янузай
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
ГОЛ! 2:0!
А. Янузай
Пас отдал
Д. Зурутуса
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-2-2-2
13
Мойя
19
Эрнандес
15
Морено
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-4-1
1
Альварес
14
Ронкалья
6
Алонсо
22
Кабрал
20
Васкес
5
Йокушлу
8
Бельтран
17
Юлсагер
77
Систо
7
Мор
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
10
Брайс Мендес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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