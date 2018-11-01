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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 01 ноября 2018
Сельта
01.11.2018, четверг, 18:15
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
58'
Я. Аспас
89'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
А. Ильярраменди
90'
+1
Желтая карточка
А. Элустондо
89'
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
А. Элустондо
86'
Желтая карточка
Э. Морено
Желтая карточка
Б. Мендес
78'
64'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Н. Араужо
58'
48'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
15'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-4-2
36
Бланко
4
Костас
14
Араужо
6
Алонсо
17
Юлсагер
68
Лоботка
77
Систо
5
Йокушлу
10
Эккерт
10
Аспас
3-2-2-2-1
28
Рульи
15
Морено
3
Льоренте
6
Элустондо
5
Субельдия
19
Эрнандес
14
Пардо
17
Зурутуса
24
Янузай
10
Оярсабаль
19
Рамирес
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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