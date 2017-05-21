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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 21 мая 2017
Сельта
21.05.2017, воскресенье, 17:45
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
54'
Я. Аспас (П)
82'
М. Оярсабаль
90'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
90'
ГОЛ! 1:2!
Хуанми
88'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
П. Шейх
️️️️
П. Систо
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
74'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
65'
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
55'
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Аспас
54'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Гуидетти
45'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
42'
Желтая карточка
Г. Кабрал
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Марсело Диас
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЛП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-4-2
1
Альварес
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
14
Ронкалья
19
Эрнандес
10
Васс
77
Систо
21
Диас
10
Аспас
11
Гуидетти
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
6
Элустондо
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
77
Систо
24
Шейх
24
Шейх
77
Систо
11
Гуидетти
19
Санчес
19
Санчес
11
Гуидетти
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
21
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
18
Альваро Лемос
ПЗ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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