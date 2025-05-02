3 мая на стадионе «Сарденья» состоится матч 35 тура Серии А между «Кальяри» и «Удинезе». Хозяева стремятся закрепиться вне зоны вылета, а гости пытаются прервать затяжную серию без побед. Оба клуба испытывают игровые проблемы, но предстоящая встреча – отличная возможность набрать важные очки. Ожидается напряжeнная борьба, где «Кальяри» захочет воспользоваться слабостью обороны соперника.

«Кальяри»

«Кальяри» занимает 14 место с 33 очками после 34 туров. Команда обыграла «Верону» (2:0) в последнем туре, показав уверенную игру в атаке. Лидером нападения остаeтся Роберто Пикколи с 11 голами в 36 матчах. В последних 5 матчах команда забила 7 и пропустила 5 мячей (в среднем 1.40 и 1.00 за игру). «Кальяри» забивает в 3 турах подряд, демонстрируя улучшение в атакующих действиях. Домашняя игра даeт команде дополнительное преимущество, особенно на фоне спада «Удинезе».

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 12 место с 41 очком. Команда не выигрывает 7 матчей подряд, а последняя игра завершилась нулевой ничьей с «Болоньей». Лидером нападения остаeтся Лоренцо Лукка с 12 голами в 34 матчах. В последних 5 турах команда забила лишь 1 мяч (0.20 за игру) и пропустила 9 (1.80 за игру). Атака «Удинезе» явно буксует, а оборона даeт сбои, особенно на выезде. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, а отсутствие побед сказывается на уверенности.

Факты о командах:

«Кальяри»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в 3 последних матчах.

Победа в 2 из 3 последних домашних матчей.

«Удинезе»

Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи 27% (9) 24% (8) 48% (16) 35 Забитых мячей 55 1.06 В среднем за матч 1.67 4:3 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 6:2 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 35 тур Кальяри 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 9 тур Удинезе 2 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 25 тур Удинезе 1 : 1 Кальяри Италия. Кубок, 1/16 финала Удинезе 1 : 2 Кальяри Италия. Серия А, 4 тур Кальяри 0 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 31 тур Удинезе 5 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 18 тур Кальяри 0 : 4 Удинезе Италия. Серия А, 32 тур Удинезе 0 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 13 тур Кальяри 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 36 тур Кальяри 0 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 17 тур Удинезе 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 38 тур Кальяри 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 19 тур Удинезе 2 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 32 тур Кальяри 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 13 тур Удинезе 0 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 33 тур Удинезе 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 14 тур Кальяри 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 38 тур Кальяри 4 : 3 Удинезе Италия. Серия А, 19 тур Удинезе 2 : 2 Кальяри Италия. Серия А, 26 тур Кальяри 3 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 7 тур Удинезе 2 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 34 тур Кальяри 0 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 15 тур Удинезе 4 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 24 тур Удинезе 0 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 5 тур Кальяри 0 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 29 тур Кальяри 0 : 4 Удинезе Италия. Серия А, 10 тур Удинезе 1 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 36 тур Кальяри 2 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 17 тур Удинезе 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 38 тур Удинезе 6 : 2 Кальяри Италия. Серия А, 19 тур Кальяри 2 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 37 тур Удинезе 0 : 2 Кальяри Италия. Серия А, 18 тур Кальяри 0 : 1 Удинезе

Прогноз на матч «Кальяри» – «Удинезе»

«Кальяри» подойдeт к игре с мотивацией закрепить успех и оторваться от зоны вылета. Команда уверенно играет на своeм поле, улучшая результативность в последних матчах. «Удинезе» пребывает в кризисе: слабая атака и ненадeжная защита делают команду уязвимой, особенно в гостях. Ожидается осторожное начало, но хозяева будут активнее, создавая давление на ворота соперника. «Кальяри» имеет хорошие шансы на победу за счeт формы и домашнего фактора, а «Удинезе» вряд ли сможет переломить свою негативную серию.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кальяри».

Рекомендованные ставки: