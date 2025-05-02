3 мая на стадионе «Сарденья» состоится матч 35 тура Серии А между «Кальяри» и «Удинезе». Хозяева стремятся закрепиться вне зоны вылета, а гости пытаются прервать затяжную серию без побед. Оба клуба испытывают игровые проблемы, но предстоящая встреча – отличная возможность набрать важные очки. Ожидается напряжeнная борьба, где «Кальяри» захочет воспользоваться слабостью обороны соперника.
«Кальяри»
«Кальяри» занимает 14 место с 33 очками после 34 туров. Команда обыграла «Верону» (2:0) в последнем туре, показав уверенную игру в атаке. Лидером нападения остаeтся Роберто Пикколи с 11 голами в 36 матчах. В последних 5 матчах команда забила 7 и пропустила 5 мячей (в среднем 1.40 и 1.00 за игру). «Кальяри» забивает в 3 турах подряд, демонстрируя улучшение в атакующих действиях. Домашняя игра даeт команде дополнительное преимущество, особенно на фоне спада «Удинезе».
«Удинезе»
«Удинезе» занимает 12 место с 41 очком. Команда не выигрывает 7 матчей подряд, а последняя игра завершилась нулевой ничьей с «Болоньей». Лидером нападения остаeтся Лоренцо Лукка с 12 голами в 34 матчах. В последних 5 турах команда забила лишь 1 мяч (0.20 за игру) и пропустила 9 (1.80 за игру). Атака «Удинезе» явно буксует, а оборона даeт сбои, особенно на выезде. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, а отсутствие побед сказывается на уверенности.
Факты о командах:
«Кальяри»
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 3 последних матчах.
- Победа в 2 из 3 последних домашних матчей.
«Удинезе»
- Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 7 последних матчах.
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
Прогноз на матч «Кальяри» – «Удинезе»
«Кальяри» подойдeт к игре с мотивацией закрепить успех и оторваться от зоны вылета. Команда уверенно играет на своeм поле, улучшая результативность в последних матчах. «Удинезе» пребывает в кризисе: слабая атака и ненадeжная защита делают команду уязвимой, особенно в гостях. Ожидается осторожное начало, но хозяева будут активнее, создавая давление на ворота соперника. «Кальяри» имеет хорошие шансы на победу за счeт формы и домашнего фактора, а «Удинезе» вряд ли сможет переломить свою негативную серию.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кальяри».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Кальяри» – коэффициент 2.20
- Кальяри не проиграет (1Х) – коэффициент 1.40
- Индивидуальный тотал «Кальяри» больше 1.5 – коэффициент 2.05
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Точный счeт 2:0 в пользу «Кальяри» – коэффициент 9.50