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Прогноз на точный счет матча «Кальяри» – «Удинезе»: Серия А, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:26
Кальяри - Удинезе
03 мая 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 35 тур
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9.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Кальяри»
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3 мая на стадионе «Сарденья» состоится матч 35 тура Серии А между «Кальяри» и «Удинезе». Хозяева стремятся закрепиться вне зоны вылета, а гости пытаются прервать затяжную серию без побед. Оба клуба испытывают игровые проблемы, но предстоящая встреча – отличная возможность набрать важные очки. Ожидается напряжeнная борьба, где «Кальяри» захочет воспользоваться слабостью обороны соперника.

«Кальяри»

«Кальяри» занимает 14 место с 33 очками после 34 туров. Команда обыграла «Верону» (2:0) в последнем туре, показав уверенную игру в атаке. Лидером нападения остаeтся Роберто Пикколи с 11 голами в 36 матчах. В последних 5 матчах команда забила 7 и пропустила 5 мячей (в среднем 1.40 и 1.00 за игру). «Кальяри» забивает в 3 турах подряд, демонстрируя улучшение в атакующих действиях. Домашняя игра даeт команде дополнительное преимущество, особенно на фоне спада «Удинезе».

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 12 место с 41 очком. Команда не выигрывает 7 матчей подряд, а последняя игра завершилась нулевой ничьей с «Болоньей». Лидером нападения остаeтся Лоренцо Лукка с 12 голами в 34 матчах. В последних 5 турах команда забила лишь 1 мяч (0.20 за игру) и пропустила 9 (1.80 за игру). Атака «Удинезе» явно буксует, а оборона даeт сбои, особенно на выезде. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, а отсутствие побед сказывается на уверенности.

Факты о командах:

«Кальяри»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Победа в 2 из 3 последних домашних матчей.

«Удинезе»

  • Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи
27% (9)
24% (8)
48% (16)
35
Забитых мячей
55
1.06
В среднем за матч
1.67
4:3
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 2
03.05.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
2 : 0
25.10.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
18.02.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/16 финала
Удинезе
1 : 2
01.11.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 0
17.09.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
5 : 1
03.04.2022
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 4
18.12.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0 : 1
21.04.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
20.12.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
26.07.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
2 : 1
21.12.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 2
26.05.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 0
29.12.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 1
14.04.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
0 : 1
19.11.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
2 : 1
23.04.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
2 : 1
27.11.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
4 : 3
31.05.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 2
18.01.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 0
02.03.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
2 : 0
06.10.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
0 : 1
27.04.2013
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
4 : 1
02.12.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0 : 0
19.02.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 0
25.09.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 4
13.03.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 1
07.11.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
2 : 2
02.05.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
2 : 1
24.02.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
6 : 2
31.05.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 19 тур
Кальяри
2 : 0
18.01.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 2
11.05.2008
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
13.01.2008
Удинезе
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Прогноз на матч «Кальяри» – «Удинезе»

«Кальяри» подойдeт к игре с мотивацией закрепить успех и оторваться от зоны вылета. Команда уверенно играет на своeм поле, улучшая результативность в последних матчах. «Удинезе» пребывает в кризисе: слабая атака и ненадeжная защита делают команду уязвимой, особенно в гостях. Ожидается осторожное начало, но хозяева будут активнее, создавая давление на ворота соперника. «Кальяри» имеет хорошие шансы на победу за счeт формы и домашнего фактора, а «Удинезе» вряд ли сможет переломить свою негативную серию.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кальяри».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кальяри» – коэффициент 2.20
  • Кальяри не проиграет (1Х) – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал «Кальяри» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Кальяри» – коэффициент 9.50

9.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Кальяри»
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Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Удинезе Кальяри
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