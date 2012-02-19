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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 19 февраля 2012
Удинезе
19.02.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
Желтая карточка
М. Агацци
Желтая карточка
П. Кеппелини
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Замена
П. Баррето
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Экдаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-5-1
1
Ханданович
8
Баста
6
Домицци
4
Бенатиа
5
Данило
7
Армеро
24
Пациенца
22
Абди
8
Торже
6
Фернандес
9
Флоро Флорес
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
8
Экдаль
27
Дессена
7
Коссу
51
Пинилья
19
Рибейро
8
Торже
10
Баррето
10
Баррето
8
Торже
19
Рибейро
10
Кеппелини
10
Кеппелини
19
Рибейро
7
Коссу
15
Ариаудо
15
Ариаудо
7
Коссу
8
Экдаль
8
Ибарбо
8
Ибарбо
8
Экдаль
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Удинезе - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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