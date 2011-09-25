Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 25 сентября 2011
Кальяри
25.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
+2
Желтая карточка
Д. Фаббрини
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Замена
Д. Экстранд
️️️️
М. Домицци
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Наингголан
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Коссу
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
П. Армеро
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
Желтая карточка
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
19
Рибейро
7
Нене
4-5-1
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
5
Данило
4
Бенатиа
27
Асамоа
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
8
Торже
7
Армеро
10
Ди Натале
44
Наингголан
8
Экдаль
8
Экдаль
44
Наингголан
7
Коссу
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Коссу
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
6
Домицци
5
Экстранд
5
Экстранд
6
Домицци
8
Торже
31
Фаббрини
31
Фаббрини
8
Торже
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кальяри - Удинезе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Удинезе
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+