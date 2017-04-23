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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 23 апреля 2017
Удинезе
23.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
70'
С. Перица
73'
Г. Анджелла
86'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
Замена
Г. Силва
️️️️
Я. Янкто
90'
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Боррьелло
80'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Дейола
ГОЛ! 2:0!
Г. Анджелла
73'
ГОЛ! 1:0!
С. Перица
70'
69'
Желтая карточка
Н. Барелла
69'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Ж. Педро
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
66'
Желтая карточка
Фелипе
58'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Робинсон Сапата
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Николо Барелла
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Кальяри
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
33
Роберто Бьянку
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
4-3-2
1
Карнезис
33
Анджелла
27
Фелипе
5
Данило
30
Видмер
21
Янкто
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
7
Де Пауль
4-3-3
77
Рафаэль
22
Исла
18
Саламон
22
Алвеш
29
Мурру
14
Дейола
77
Тахцидис
23
Барелла
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
25
Сау
21
Янкто
11
Силва
11
Силва
21
Янкто
7
Агьеманг-Баду
24
Кумс
24
Кумс
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
14
Дейола
19
Падоин
19
Падоин
14
Дейола
9
Жоао Педро
17
Фариас
17
Фариас
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
33
Роберто Бьянку
ЦП
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
33
Роберто Бьянку
ЦП
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Удинезе - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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