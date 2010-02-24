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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 24 февраля 2010
Удинезе
24.02.2010, среда, 20:30
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
68'
А. Санчес
70'
А. Ди Натале
2'
Жеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Жеда
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Исла
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Парола
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Замена
А. Геихо
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
А. Матри
️️️️
Нене
Замена
С. Пепе
️️️️
К. Асамоа
Желтая карточка
М. Канини
Желтая карточка
А. Кода
2'
ГОЛ! 0:1!
Жеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
27
Жеда
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
26
Паскуале
3
Лукович
35
Кода
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
23
Саммарко
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
4
Санчес
4-3-1-2
22
Маркетти
13
Астори
15
Ариаудо
2
Канини
33
Агостини
18
Парола
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
7
Нене
27
Жеда
22
Исла
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Исла
27
Асамоа
3
Пепе
3
Пепе
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
19
Геихо
19
Геихо
9
Флоро Флорес
18
Парола
10
Лаццари
10
Лаццари
18
Парола
27
Жеда
11
Ларривей
11
Ларривей
27
Жеда
7
Нене
21
Матри
21
Матри
7
Нене
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
44
Раджа Наингголан
ЦП
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Удинезе Арена
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