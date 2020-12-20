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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 20 декабря 2020
Кальяри
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
27'
Х. Ликояннис
57'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
90'
Замена
С. Де Майо
️️️️
К. Бонифази
90'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Й. Стригер Ларсен
Замена
К. Олива
️️️️
М. Рог
88'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Ж. Педро
88'
78'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Пуссетто
78'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Р. Перейра
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Соттиль
78'
75'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
Н. Нандес
69'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
Л. Паволетти
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
И. Пуссетто
54'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Л. Паволетти
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ликояннис
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Уолес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
17
Марко Паяч
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Удинезе
65
Маттео Карнелос
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
65
Алессандро Риго
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-3
28
Краньо
22
Ликояннис
44
Карбони
2
Годин
4
Цаппа
26
Рог
18
Марин
8
Нандес
23
Соттиль
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-3-2-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
33
Самир
4
Зеегелар
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
26
Рог
28
Олива
28
Олива
26
Рог
30
Паволетти
23
Чеппителли
23
Чеппителли
30
Паволетти
9
Жоао Педро
26
Перейро
26
Перейро
9
Жоао Педро
23
Соттиль
18
Симеоне
18
Симеоне
23
Соттиль
17
Стригер Ларсен
5
тер Авест
5
тер Авест
17
Стригер Ларсен
33
Бонифази
87
Де Майо
87
Де Майо
33
Бонифази
37
Перейра
8
Мандрагора
8
Мандрагора
37
Перейра
10
Деулофеу
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Деулофеу
23
Пуссетто
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Пуссетто
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
18
Симоне Пинна
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
65
Маттео Карнелос
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
65
Алессандро Риго
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Мамаду Кулибали
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
18
Симоне Пинна
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
65
Маттео Карнелос
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
65
Алессандро Риго
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Мамаду Кулибали
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Кальяри - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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