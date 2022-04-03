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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 03 апреля 2022
Удинезе
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
5 : 1
Завершен
Кальяри
38'
Р. Бекао
45'
Бету
49'
Бету
59'
Н. Молина
73'
Бету
32'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Кальяри
83'
Вторая желтая
А. Грасси
Желтая карточка
М. Яяло
83'
76'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
М. Ловато
76'
Замена
А. Карбони
️️️️
Г. Перейро
Замена
И. Несторовски
️️️️
Бету
76'
ГОЛ! 5:1!
Бету
Пас отдал
И. Пуссетто
73'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
70'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
70'
65'
Замена
М. Рог
️️️️
Г. Цаппа
Замена
М. Яяло
️️️️
Уолес
63'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Саксесс
63'
Желтая карточка
Р. Перейра
60'
60'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 4:1!
Н. Молина
Пас отдал
И. Саксесс
59'
55'
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Дейола
54'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Д. Альтаре
ГОЛ! 3:1!
Бету
Пас отдал
И. Саксесс
49'
ГОЛ! 2:1!
Бету
Пас отдал
Р. Перейра
45'
Желтая карточка
Уолес
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бекао
38'
35'
Желтая карточка
А. Грасси
32'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Дальберт
20'
Желтая карточка
Дальберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Дамир Сетер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
4
Зеегелар
50
Бекао
17
Нуйтинк
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
17
Макенго
37
Перейра
23
Бету
90
Саксесс
3-2-2-1-1
28
Краньо
18
Гольданига
5
Ловато
15
Альтаре
4
Цаппа
29
Дальберт
33
Грасси
14
Дейола
26
Перейро
9
Жоао Педро
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
15
Уолес
18
Яяло
18
Яяло
15
Уолес
90
Саксесс
23
Пуссетто
23
Пуссетто
90
Саксесс
23
Бету
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Бету
5
Ловато
6
Валюкевич
6
Валюкевич
5
Ловато
26
Перейро
44
Карбони
44
Карбони
26
Перейро
4
Цаппа
26
Рог
26
Рог
4
Цаппа
14
Дейола
33
Базелли
33
Базелли
14
Дейола
15
Альтаре
17
Кейта
17
Кейта
15
Альтаре
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Лука Готти
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Удинезе - Кальяри
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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