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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 01 ноября 2023
Удинезе
01.11.2023, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Кальяри
63'
А. Гессан
80'
Б. Николас Виола
120'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Кальяри
120'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лападула
Пас отдал
А. Петанья
Желтая карточка
Ж. Феррейра
108'
105'
Замена
А. Дейола
️️️️
Сулемана
Замена
С. Нвачукву
️️️️
А. Гессан
95'
Желтая карточка
Д. Кина
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
М. Ветеска
Замена
Д. Пейчич
️️️️
Э. Камара
89'
Замена
S. Diawara
️️️️
Л. Лукка
89'
80'
ГОЛ! 1:1!
Б. Николас Виола
Желтая карточка
А. Гессан
79'
76'
Желтая карточка
Г. Перейро
76'
Замена
Д. Лападула
️️️️
П. Ацци
75'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Э. Шомуродов
75'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Г. Ористанио
Замена
С. Пафунди
️️️️
Ф. Товен
66'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
66'
Замена
Д. Кина
️️️️
З. Ловрич
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Гессан
Пас отдал
Ф. Товен
63'
46'
Замена
А. Оберт
️️️️
Я. Янкто
17'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
А. Ди Пардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
4
Занди Ловрич
(К)
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Кальяри
23
Борис Радунович
(К)
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Лазар Самарджич
АП
79
Давид Пейчич
АП
39
Sekou Diawara
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Окойе
11
Камара
4
Тиквич
44
Гессан
13
Феррейра
22
Камара
4
Ловрич
6
Саррага
11
Аке
10
Товен
20
Лукка
4-1-2-1-2
23
Радунович
29
Ди Пардо
24
Ветеска
4
Хацидиакос
27
Ацци
20
Сулемана
45
Макумбу
21
Янкто
11
Ористанио
14
Шомуродов
37
Петанья
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
44
Гессан
83
Нвачукву
83
Нвачукву
44
Гессан
4
Ловрич
8
Кина
8
Кина
4
Ловрич
10
Товен
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Товен
22
Камара
79
Пейчич
79
Пейчич
22
Камара
20
Лукка
39
39
20
Лукка
21
Янкто
33
Оберт
33
Оберт
21
Янкто
29
Ди Пардо
4
Цаппа
4
Цаппа
29
Ди Пардо
14
Шомуродов
10
Виола
10
Виола
14
Шомуродов
20
Сулемана
14
Дейола
14
Дейола
20
Сулемана
11
Ористанио
26
Перейро
26
Перейро
11
Ористанио
27
Ацци
18
Лападула
18
Лападула
27
Ацци
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Удинезе - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
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