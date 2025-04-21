22 апреля на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги между соседями по турнирной таблице – «Валенсией» и «Эспаньолом». Обе команды находятся в хорошей форме, имеют одинаковое количество очков и продолжают борьбу за место в первой десятке. В такой плотной гонке даже один матч может существенно повлиять на расклады в таблице, что придаeт этой игре дополнительную интригу.

«Валенсия»

После 32 туров «Валенсия» располагается на 14-й строчке с 38 очками. Команда не проигрывает уже 7 матчей подряд и демонстрирует уверенную игру на обеих половинах поля. В последних 5 встречах «летучие мыши» забили 6 голов и пропустили всего 3. Средняя результативность – 1.20 забитого мяча и 0.60 пропущенного за игру. Главным снайпером остаeтся Уго Дуро – у него 8 голов в 26 матчах.

«Валенсия» регулярно забивает, действует организованно и стабильно набирает очки. Особенно уверенно команда играет дома, где была обыграна «Севилья» и даже повержен «Реал». Учитывая плотность турнирной таблицы, мотивация остаться в верхней части таблицы остаeтся высокой.

«Эспаньол»

Каталонский клуб также набрал 38 очков, но занимает 13-е место за счeт лучших показателей. Команда подошла к матчу с серией из трeх побед подряд, в которых не пропустила ни одного мяча. В последних 5 играх «Эспаньол» забил 9 голов, пропустив всего 3. Средняя результативность – 1.80 забитых мяча и 0.60 пропущенного.

Лидером атаки выступает Хави Пуадо, на счету которого 10 голов в 28 матчах. Команда демонстрирует зрелую игру и прибавила в надeжности. Стабильность «Эспаньола» особенно проявляется в последних матчах – победы над «Сельтой», «Райо» и «Хетафе» стали уверенными по содержанию.

Факты о командах:

«Валенсия»

14-е место, 38 очков после 32 туров.

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в 7 матчах подряд.

Средние показатели: 1.20 забитых, 0.60 пропущенных гола за игру.

Уго Дуро – 8 голов в сезоне.

«Эспаньол»

13-е место, 38 очков после 31 тура.

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 13 матчах подряд.

Средние показатели: 1.80 забитых, 0.60 пропущенных гола за игру.

Хави Пуадо – 10 голов в сезоне.

Личные встречи 47% (16) 26% (9) 26% (9) 46 Забитых мячей 45 1.35 В среднем за матч 1.32 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 33 тур Валенсия 1 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 13 тур Эспаньол 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 37 тур Валенсия 2 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 7 тур Эспаньол 2 : 2 Валенсия Испания. Примера, 37 тур Эспаньол 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 19 тур Валенсия 1 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 37 тур Валенсия 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 12 тур Эспаньол 1 : 2 Валенсия Испания. Примера, 24 тур Валенсия 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 2 тур Эспаньол 2 : 0 Валенсия Испания. Примера, 31 тур Валенсия 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 12 тур Эспаньол 0 : 2 Валенсия Испания. Примера, 37 тур Эспаньол 0 : 1 Валенсия Испания. Примера, 18 тур Валенсия 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур Валенсия 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 5 тур Эспаньол 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур Эспаньол 1 : 2 Валенсия Испания. Кубок, 1/8 финала Эспаньол 2 : 0 Валенсия Испания. Кубок, 1/8 финала Валенсия 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 3 тур Валенсия 3 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 21 тур Валенсия 2 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 2 тур Эспаньол 3 : 1 Валенсия Испания. Примера, 31 тур Эспаньол 3 : 3 Валенсия Испания. Примера, 12 тур Валенсия 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 34 тур Эспаньол 4 : 0 Валенсия Испания. Примера, 15 тур Валенсия 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 36 тур Эспаньол 2 : 2 Валенсия Испания. Примера, 17 тур Валенсия 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 35 тур Эспаньол 0 : 2 Валенсия Испания. Примера, 16 тур Валенсия 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 34 тур Эспаньол 3 : 0 Валенсия Испания. Примера, 15 тур Валенсия 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 26 тур Эспаньол 2 : 0 Валенсия Испания. Примера, 7 тур Валенсия 1 : 2 Эспаньол

Прогноз на матч «Валенсия» – «Эспаньол»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: «Валенсия» уверенно играет дома, «Эспаньол» – на подъeме с надeжной обороной. Учитывая текущую динамику, стоит ожидать аккуратный, но результативный матч, где каждый будет бороться за инициативу. С учeтом атакующего потенциала обеих сторон, логично предположить обмен голами. Однако общая надeжность защит может удержать тотал на уровне трeх мячей. Преимущество в деталях всe же на стороне хозяев поля.

Рекомендации для ставок: