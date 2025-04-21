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«Валенсия» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

21 апреля 2025 8:10
Валенсия - Эспаньол
22 апр. 2025, вторник 20:00 | Испания. Примера, 33 тур
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1.85
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
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22 апреля на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги между соседями по турнирной таблице – «Валенсией» и «Эспаньолом». Обе команды находятся в хорошей форме, имеют одинаковое количество очков и продолжают борьбу за место в первой десятке. В такой плотной гонке даже один матч может существенно повлиять на расклады в таблице, что придаeт этой игре дополнительную интригу.

«Валенсия»

После 32 туров «Валенсия» располагается на 14-й строчке с 38 очками. Команда не проигрывает уже 7 матчей подряд и демонстрирует уверенную игру на обеих половинах поля. В последних 5 встречах «летучие мыши» забили 6 голов и пропустили всего 3. Средняя результативность – 1.20 забитого мяча и 0.60 пропущенного за игру. Главным снайпером остаeтся Уго Дуро – у него 8 голов в 26 матчах.

«Валенсия» регулярно забивает, действует организованно и стабильно набирает очки. Особенно уверенно команда играет дома, где была обыграна «Севилья» и даже повержен «Реал». Учитывая плотность турнирной таблицы, мотивация остаться в верхней части таблицы остаeтся высокой.

«Эспаньол»

Каталонский клуб также набрал 38 очков, но занимает 13-е место за счeт лучших показателей. Команда подошла к матчу с серией из трeх побед подряд, в которых не пропустила ни одного мяча. В последних 5 играх «Эспаньол» забил 9 голов, пропустив всего 3. Средняя результативность – 1.80 забитых мяча и 0.60 пропущенного.

Лидером атаки выступает Хави Пуадо, на счету которого 10 голов в 28 матчах. Команда демонстрирует зрелую игру и прибавила в надeжности. Стабильность «Эспаньола» особенно проявляется в последних матчах – победы над «Сельтой», «Райо» и «Хетафе» стали уверенными по содержанию.

Факты о командах:

«Валенсия»

  • 14-е место, 38 очков после 32 туров.
  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • Средние показатели: 1.20 забитых, 0.60 пропущенных гола за игру.
  • Уго Дуро – 8 голов в сезоне.

«Эспаньол»

  • 13-е место, 38 очков после 31 тура.
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 13 матчах подряд.
  • Средние показатели: 1.80 забитых, 0.60 пропущенных гола за игру.
  • Хави Пуадо – 10 голов в сезоне.

Личные встречи
47% (16)
26% (9)
26% (9)
46
Забитых мячей
45
1.35
В среднем за матч
1.32
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1 : 1
22.04.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 1
18.12.2024
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
2 : 2
28.05.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 2
02.10.2022
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
14.05.2022
Валенсия
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 2
31.12.2021
Эспаньол
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 0
16.07.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1 : 2
02.11.2019
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
0 : 0
17.02.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2 : 0
26.08.2018
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1 : 0
08.04.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 2
19.11.2017
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0 : 1
13.05.2017
Валенсия
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 1
15.01.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 1
13.02.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2015
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
08.02.2015
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эспаньол
2 : 0
13.01.2015
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
2 : 1
07.01.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 1
14.09.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 2
25.01.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
3 : 1
24.08.2013
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
3 : 3
13.04.2013
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
2 : 1
17.11.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
4 : 0
15.04.2012
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
04.12.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
2 : 2
11.05.2011
Валенсия
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
02.01.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
0 : 2
01.05.2010
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
1 : 0
02.01.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
3 : 0
03.05.2009
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
13.12.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
2 : 0
01.03.2008
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 2
06.10.2007
Эспаньол
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Прогноз на матч «Валенсия» – «Эспаньол»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: «Валенсия» уверенно играет дома, «Эспаньол» – на подъeме с надeжной обороной. Учитывая текущую динамику, стоит ожидать аккуратный, но результативный матч, где каждый будет бороться за инициативу. С учeтом атакующего потенциала обеих сторон, логично предположить обмен голами. Однако общая надeжность защит может удержать тотал на уровне трeх мячей. Преимущество в деталях всe же на стороне хозяев поля.

Рекомендации для ставок:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Фора 0 на «Валенсию» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Эспаньола» больше 0.5 – коэффициент 1.70

1.85
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Эспаньол Валенсия
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