«Барселона» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится ключевой поединок между лидером чемпионата «Барселоной» (70 очков) и амбициозной Сельтой (43 очка). Хозяева, не проигрывающие 12 матчей подряд в Ла Лиге, идут в таблице первыми, обладая самой сильной атакой (84 гола) и лучшей защитой (55 голевой разницы). Гости же демонстрируют стабильность: 8 матчей без поражений из 10 последних. Этот матч станет проверкой для обороны Барселоны и атакующего потенциала Сельты.

«Барселона»

Команда лидирует в Ла Лиге, набрав 70 очков, и демонстрирует доминирование: 22 победы, лучшая разница мячей (+55) и 84 забитых гола. В последних пяти матчах: забито 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропущено 4 (0.8 в среднем).

Однако график плотный: недавние выступления в Лиге чемпионов против «Боруссии Д» могли сказаться на концентрации. Атака остается главным преимуществом – забито в 13 подряд турах. Лучший бомбардир Роберт Левандовски (40 голов в 47 матчах) в отличной форме, но защита временами дает сбои (пропускает в 3 из 5 последних матчей).

Гости занимают 7-е место, набрав 43 очка, и демонстрируют стабильность: не проигрывают 8 из 10 последних матчей. В пяти последних играх: забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Ключевой игрок Яго Аспас (8 голов в 25 матчах) остается надежным, но коллектив чаще действует в контратаках. Сельта забивает в 15 из 17 матчей, но в последних трех турах пропускала. Оборона улучшилась: в среднем 1 гол за игру за последние пять матчей.

Факты о командах

«Барселона»

Не проигрывает 24 из 26 последних матчей.

Забивает в 13 подряд турах Ла Лиги.

Лучшая атака турнира (84 гола в 31 матче).

В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите за последние 5 игр.

«Сельта»

Не проигрывает 8 из 10 последних матчей.

Забивает в 15 из 17 последних матчей.

В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в 3 из 5 последних матчей.

Личные встречи 54% (15) 25% (7) 21% (6) 68 Забитых мячей 39 2.43 В среднем за матч 1.39 6:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 32 тур Барселона 4 : 3 Сельта Испания. Примера, 14 тур Сельта 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 25 тур Сельта 1 : 2 Барселона Испания. Примера, 6 тур Барселона 3 : 2 Сельта Испания. Примера, 38 тур Сельта 2 : 1 Барселона Испания. Примера, 8 тур Барселона 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 36 тур Барселона 3 : 1 Сельта Испания. Примера, 13 тур Сельта 3 : 3 Барселона Испания. Примера, 37 тур Барселона 1 : 2 Сельта Испания. Примера, 4 тур Сельта 0 : 3 Барселона Испания. Примера, 32 тур Сельта 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 13 тур Барселона 4 : 1 Сельта Испания. Примера, 36 тур Сельта 2 : 0 Барселона Испания. Примера, 17 тур Барселона 2 : 0 Сельта Испания. Примера, 33 тур Сельта 2 : 2 Барселона Испания. Кубок, 1/8 финала Барселона 5 : 0 Сельта Испания. Кубок, 1/8 финала Сельта 1 : 1 Барселона Испания. Примера, 14 тур Барселона 2 : 2 Сельта Испания. Примера, 26 тур Барселона 5 : 0 Сельта Испания. Примера, 7 тур Сельта 4 : 3 Барселона Испания. Примера, 24 тур Барселона 6 : 1 Сельта Испания. Примера, 5 тур Сельта 4 : 1 Барселона Испания. Примера, 29 тур Сельта 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 0 : 1 Сельта Испания. Примера, 30 тур Барселона 3 : 0 Сельта Испания. Примера, 11 тур Сельта 0 : 3 Барселона Испания. Примера, 29 тур Сельта 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 3 : 1 Сельта

Прогноз на матч

«Барселона» имеет явное преимущество в классе и форме: не проигрывает 12 туров подряд, а Левандовски в отличной форме. Однако Сельта, стабильно набирающая очки, может сопротивляться. Гости забивают в 15 из 17 матчей и адаптировались под сильных соперников (забивали в 4 из 5 последних встреч с Барселоной).

Вероятный исход: победа Барселоны с небольшим перевесом (2:1 или 1:0) . Однако Сельта создаст моменты, и обе команды могут забить.

Рекомендованные ставки