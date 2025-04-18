«Барселона» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится ключевой поединок между лидером чемпионата «Барселоной» (70 очков) и амбициозной Сельтой (43 очка). Хозяева, не проигрывающие 12 матчей подряд в Ла Лиге, идут в таблице первыми, обладая самой сильной атакой (84 гола) и лучшей защитой (55 голевой разницы). Гости же демонстрируют стабильность: 8 матчей без поражений из 10 последних. Этот матч станет проверкой для обороны Барселоны и атакующего потенциала Сельты.
«Барселона»
Команда лидирует в Ла Лиге, набрав 70 очков, и демонстрирует доминирование: 22 победы, лучшая разница мячей (+55) и 84 забитых гола. В последних пяти матчах: забито 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропущено 4 (0.8 в среднем).
Однако график плотный: недавние выступления в Лиге чемпионов против «Боруссии Д» могли сказаться на концентрации. Атака остается главным преимуществом – забито в 13 подряд турах. Лучший бомбардир Роберт Левандовски (40 голов в 47 матчах) в отличной форме, но защита временами дает сбои (пропускает в 3 из 5 последних матчей).
«Сельта»
Гости занимают 7-е место, набрав 43 очка, и демонстрируют стабильность: не проигрывают 8 из 10 последних матчей. В пяти последних играх: забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).
Ключевой игрок Яго Аспас (8 голов в 25 матчах) остается надежным, но коллектив чаще действует в контратаках. Сельта забивает в 15 из 17 матчей, но в последних трех турах пропускала. Оборона улучшилась: в среднем 1 гол за игру за последние пять матчей.
Факты о командах
«Барселона»
- Не проигрывает 24 из 26 последних матчей.
- Забивает в 13 подряд турах Ла Лиги.
- Лучшая атака турнира (84 гола в 31 матче).
- В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите за последние 5 игр.
«Сельта»
- Не проигрывает 8 из 10 последних матчей.
- Забивает в 15 из 17 последних матчей.
- В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.
- Пропускает в 3 из 5 последних матчей.
Прогноз на матч
«Барселона» имеет явное преимущество в классе и форме: не проигрывает 12 туров подряд, а Левандовски в отличной форме. Однако Сельта, стабильно набирающая очки, может сопротивляться. Гости забивают в 15 из 17 матчей и адаптировались под сильных соперников (забивали в 4 из 5 последних встреч с Барселоной).
Вероятный исход: победа Барселоны с небольшим перевесом (2:1 или 1:0) . Однако Сельта создаст моменты, и обе команды могут забить.
Рекомендованные ставки
- Победа «Барселоны» – коэф. 1.85
- Обе забьют – Да – коэф. 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.00
- Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэф. 1.90