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«Барселона» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

18 апреля 2025 13:00
Барселона - Сельта
19 апр. 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 32 тур
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1.85
Победа «Барселоны» – коэф. 1.85
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19 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится ключевой поединок между лидером чемпионата «Барселоной» (70 очков) и амбициозной Сельтой (43 очка). Хозяева, не проигрывающие 12 матчей подряд в Ла Лиге, идут в таблице первыми, обладая самой сильной атакой (84 гола) и лучшей защитой (55 голевой разницы). Гости же демонстрируют стабильность: 8 матчей без поражений из 10 последних. Этот матч станет проверкой для обороны Барселоны и атакующего потенциала Сельты.

«Барселона»

Команда лидирует в Ла Лиге, набрав 70 очков, и демонстрирует доминирование: 22 победы, лучшая разница мячей (+55) и 84 забитых гола. В последних пяти матчах: забито 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропущено 4 (0.8 в среднем).

Однако график плотный: недавние выступления в Лиге чемпионов против «Боруссии Д» могли сказаться на концентрации. Атака остается главным преимуществом – забито в 13 подряд турах. Лучший бомбардир Роберт Левандовски (40 голов в 47 матчах) в отличной форме, но защита временами дает сбои (пропускает в 3 из 5 последних матчей).

«Сельта»

Гости занимают 7-е место, набрав 43 очка, и демонстрируют стабильность: не проигрывают 8 из 10 последних матчей. В пяти последних играх: забито 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Ключевой игрок Яго Аспас (8 голов в 25 матчах) остается надежным, но коллектив чаще действует в контратаках. Сельта забивает в 15 из 17 матчей, но в последних трех турах пропускала. Оборона улучшилась: в среднем 1 гол за игру за последние пять матчей.

Факты о командах

«Барселона»

  • Не проигрывает 24 из 26 последних матчей.
  • Забивает в 13 подряд турах Ла Лиги.
  • Лучшая атака турнира (84 гола в 31 матче).
  • В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите за последние 5 игр.

«Сельта»

  • Не проигрывает 8 из 10 последних матчей.
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей.
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей.

Личные встречи
54% (15)
25% (7)
21% (6)
68
Забитых мячей
39
2.43
В среднем за матч
1.39
6:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
4 : 3
19.04.2025
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 2
23.11.2024
Барселона
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 2
17.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
3 : 2
23.09.2023
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 1
04.06.2023
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
1 : 0
09.10.2022
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
3 : 1
10.05.2022
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
3 : 3
06.11.2021
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
1 : 2
16.05.2021
Сельта
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
0 : 3
01.10.2020
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 2
27.06.2020
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 1
09.11.2019
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
2 : 0
04.05.2019
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
2 : 0
22.12.2018
Сельта
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 2
17.04.2018
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
5 : 0
11.01.2018
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сельта
1 : 1
04.01.2018
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
2 : 2
02.12.2017
Сельта
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
5 : 0
04.03.2017
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
4 : 3
02.10.2016
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
6 : 1
14.02.2016
Сельта
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
4 : 1
23.09.2015
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 1
05.04.2015
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
0 : 1
01.11.2014
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
3 : 0
26.03.2014
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 3
30.10.2013
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
2 : 2
30.03.2013
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
3 : 1
03.11.2012
Сельта
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Прогноз на матч

«Барселона» имеет явное преимущество в классе и форме: не проигрывает 12 туров подряд, а Левандовски в отличной форме. Однако Сельта, стабильно набирающая очки, может сопротивляться. Гости забивают в 15 из 17 матчей и адаптировались под сильных соперников (забивали в 4 из 5 последних встреч с Барселоной).

Вероятный исход: победа Барселоны с небольшим перевесом (2:1 или 1:0) . Однако Сельта создаст моменты, и обе команды могут забить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» – коэф. 1.85
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.00
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэф. 1.90

1.85
Победа «Барселоны» – коэф. 1.85
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Сельта Барселона
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