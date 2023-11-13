Старейшие клубы мира: угадайте, кто из них играет на самом высоком уровне

У футбола многолетняя история – сотни клубов существуют уже кучу лет и гордятся этим. А какие команды самые старые в мире. Вот топ-5 от сайта Sport Brief.

1. «Шеффилд» (год основания – 1857).

Где сейчас: Северная Премьер-лига.

В 1860 году состоялся первый футбольный матч на профессиональном уровне. «Шеффилд» обыграл «Халлам» 2:0. «Шеффилд» действительно является старейшим клубом мира. Пару лет назад он пробовал продвинуть это в медиапространстве. Проблема в том, что «Шеффилд» завис на полупрофессиональном уровне и, кажется, у него так и не появятся шансы продвинуться выше.

2. Ассоциация университета Кэмбриджа (1857).

Сейчас дублирует футбольный клуб «Кэмбридж», но не играет на профессиональным уровне.

3. «Халлам» (1860)

Где сейчас: Восточная футбольная лига северных графств.

В начале XX века владелец «Халлама» обещал, что клуб станет главным в мире. Не случилось. Главными стали другие команды. «Халлам» же играет в полупрофессиональной лиге. Зато один из старейших в мире.

4. «Кристал Пэлас» (1861).

Где сейчас: АПЛ.

Изначально клуб называл дату основания 1905-й, но два года назад изменил его на 1861-й. Аргумент: прародитель «Пэлас» отыграл первый матч в 1862 году.

5. «Ноттс Каунти» (1862)

Где сейчас: Лига 2.

Победитель Кубка Англии-1894, который никогда не поднимался выше английской Лиги 1. Прямо сейчас «Ноттс Каунти» идет на пятом месте в таблице Лиги 2 и считается одним из кандидатов на повышение. Появится ли у клуба шансы на игру на более высоком уровне?

Фото: imago-images.de/Global Look Press, соцсети «Шеффилда»