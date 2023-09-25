«С детства за «Барсу»: летний новичок каталонцев учит 4-летнюю дочь петь гимн клуба

Жоау Канселу оказался в «Барселоне» в последний день летнего трансферного окна – его арендовали у «Манчестер Сити» до конца сезона-2023/24.

Комментируя свой трансфер, португалец заявил, что сбылась его мечта. И, судя по всему, он не кривил душой.

29-летний фулбек очень старателен на поле, что вылилось в шикарную статистику для игрока обороны – 2 гола + 1 ассист в 4 матчах.

Но еще больше Канселу покорил сердца фанатов «Барсы» одним видео в соцсетях. Жоау показал, как учит свою 4-летнюю дочь Алисию петь гимн клуба.

Также девочка посещает матчи команды в экипировке «Барселоны». Зато через много лет она скажет, что с детства за «Барсу», и никто не посмеет упрекнуть ее в нечестности!

Фото: соцсети Каролины Оливейры