Кто такой новичок «Урала» Кики: он приехал в Россию, хотя на него претендовал английский клуб

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Сейчас в Чемпионате России сложилась такая тенденция, что некоторые легионеры покупаются для галочки и к их профпригодности большие вопросы. Но португальский новичок «Урала» Кики может стать одним из открытий чемпионата, если адаптация к России пройдет безболезненно.

Что нужно знать о начале карьеры Кики

Кристиан начал свой футбольный путь в академии «Порту», в которой пробыл до 17 лет, но в 18 лет перешел в молодежку «Риу Аве», где ему удалось дебютировать за основной состав клуба. В сезоне-2013/14 неожиданно для многих уехал в полугодичную аренду в английский «Дагенем энд Редбридж», который играл на тот момент в четвертом по силе дивизионе Англии.

К слову, отечественные СМИ ранее дали информацию о том, что «Урал» – это его первый клуб за пределами родины, но, как вы видите, это не соответствует действительности.

В Англии у талантливого португальца не получилось, поэтому пришлось возвращаться на родину в «Атлетику». Крайний защитник не прогадал с выбором клуба, там он закрепился в основном составе и получил вызов в Сборную Португалии до 20 лет.

Шесть лет во втором по силе дивизионе и редкие вылазки зацепиться за шанс в вышке не прошли даром: в 2020 году он перешел в «Визелу», где строилась команда под задачу выхода в высший дивизион. С задачей команда справилась – заняла второе место и вышла напрямую в элитный дивизион. А Кики был главным игроком на левом фланге защиты в этом сезоне – 32 матча, 2 гола и 3 голевые передачи. Всего в низшем дивизионе он принял участие в 121 матче, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.

По сути, это был его первый и настоящий сезон в высшем дивизионе, потому что прошлые попытки закрепиться на этом уровне проваливались – 1 минута за «Риу Аве» в юном возрасте, 2 матча за «Фейренсе» и 4 матча в футболке «Белененсеш». На этот сезон Кики возлагал большие надежды – он хотел «стрельнуть», чтобы обратить на себя внимание скаутов иностранных команд. Переход в «Дагенем энд Редбридж» не был случайным, потому что у игрока была мечта – поиграть за пределами Португалии.

С целеустремленностью у игрока все в порядке. Его команда осталась в вышке, а он стал третьим футболистом своей команды по средней оценке за сезон 6,90. Также из показателей можно выделить следующее: 56% выигранных единоборств, более 2-х перехватов за матч и более 70% точности передач. В этом сезоне он принял участие в 25 матчах и отдал 3 голевые передачи.

По окончанию этого сезона им всерьез интересовался «Барнсли» играющий в Чемпионшипе. Защитник очень хотел уехать в Англию, но «Визела» его не отпустила. Поэтому он принял решение доработать свой контракт, отыграть следующий сезон еще лучше и уехать в другой чемпионат.

Собственно, так и получилось, сезон-2022/23 левый защитник провел гораздо ярче, как и его команда, которая улучшила результат в таблице по окончанию сезона. С первых матчей этого сезона он получил капитанскую повязку, может она его и окрылила на то, чтобы улучшить свои показатели по итогам этого сезона.

Левый защитник вошел в топ-16 чемпионата среди всех защитников, а его средний балл за сезон увеличился до 6,96. Также он расположился на 12 месте среди всех защитников в таком компоненте, как перехваты – 46 за весь сезон. Остальные показатели в обороне тоже возросли по сравнению с прошлым сезоном – точность передач 71%, выигранные единоборства 57%.

Но Кики умеет не только обороняться, но и обладает неплохой техникой, которую он подтверждает статистикой. В сезоне-2021/22 он расположился на 12 месте среди самых техничных защитников чемпионата – совершил 14 успешных обводок. Но ключевое тут то, что проходимость его обводок в этом сезоне достигла сумасшедшего уровня – 74% его обводок становились удачными.

«Урал» опередил «Барнсли» в борьбе за Кики

Как оказывается, конкуренцию за этого игрока клуб из Екатеринбурга выиграл еще в апреле этого года. Именно тогда в Португалии начала появляться информация о том, что Кики уже заключил предварительный контракт с «Уралом». Российская команда переиграла «Барнсли», а также не у дел остались неназванные клубы из чемпионата Польши. Удивительно, что англичане делали еще одно предложение, но уже в 2023 году, но Кики ответил отказом и выбрал именно «Урал».

Команда Виктора Гончаренко определенно получила игрока, который их просто обязан усилить на левом фланге обороны. Неспроста команда так легко отпустила Лео Гогличидзе в аренду по окончанию сезона, а ведь он большую часть матчей провел в основном составе на этой позиции. Но, боюсь расстроить персональных болельщиков этого защитника, он бы все равно проиграл конкуренцию Кики. Если сравнить их статистические показатели, то Гогличидзе по многим аспектам проигрывает португальцу: дриблинг, оборонительные действия, единоборства и даже созидание у чужих ворот лучше у Кристиана.

Вот что говорит Кики о своем переходе в Россию:

«Я очень мотивирован! Я сюда приезжаю не для того, чтобы отдыхать и получать деньги. Я собираюсь совершить тот же рывок, что мне удалось сделать в «Визеле». «Урал» – очень амбициозный клуб, а для меня это гигантский шаг в моей карьере. Инфраструктура здесь нереальная! А руководство клуба хочет войти в историю, им хотелось бы выиграть Кубок России. У меня еще не было лучше возможности в карьере, чем эта».

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