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Роберто Коломбо
Статистика
Роберто Коломбо - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1975 (51), Монца
#13 | Вратарь
190 см | 80 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
4 : 0
15.04.2017
Кьево
90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 0
19.03.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
12.03.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 5
05.03.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
1 : 1
19.02.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
0 : 2
12.02.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
2 : 0
05.02.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
29.01.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 0
22.01.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
4 : 1
15.01.2017
Дженоа
Был в запасе
61'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1 : 0
08.01.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 0
17.12.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 5
11.12.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Пескара
1 : 1
04.12.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
2 : 1
27.11.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
1 : 0
19.11.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
5 : 1
05.11.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
31.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 1
26.10.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
3 : 5
23.10.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 2
16.10.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 1
02.10.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
4 : 0
21.09.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 0
18.09.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
2 : 2
28.08.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
3 : 1
21.08.2016
Кальяри
Был в запасе
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