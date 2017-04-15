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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 15 апреля 2017
Кальяри
15.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
4 : 0
Завершен
Кьево
11'
М. Боррьелло
15'
М. Сау
40'
Ж. Педро
90'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
Замена
Р. Коломбо
️️️️
Рафаэль
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Ж. Педро
90'
Желтая карточка
А. Ионицэ
87'
76'
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Н. Барелла
️️️️
А. Дейола
74'
67'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Сау
67'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Педро
40'
Желтая карточка
А. Дейола
35'
27'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Р. Меджиорини
17'
Замена
Н. Сполли
️️️️
Ф. Каччиаторе
16'
Желтая карточка
Л. Кастро
ГОЛ! 2:0!
М. Сау
Пас отдал
Ж. Педро
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-3-3
77
Рафаэль
29
Мурру
22
Алвеш
18
Саламон
22
Исла
77
Тахцидис
17
Ионицэ
14
Дейола
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
25
Сау
3-1-3-1-2
90
Секулин
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
12
Цесар
16
Радованович
19
Кастро
22
Иско
56
Хетемай
18
Де Гузман
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
77
Рафаэль
13
Коломбо
13
Коломбо
77
Рафаэль
14
Дейола
23
Барелла
23
Барелла
14
Дейола
25
Сау
17
Фариас
17
Фариас
25
Сау
29
Каччиаторе
2
Сполли
2
Сполли
29
Каччиаторе
18
Де Гузман
22
Бастьен
22
Бастьен
18
Де Гузман
69
Меджиорини
6
Гакпе
6
Гакпе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
57
Микеле Трояни
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Остались в запасе
57
Микеле Трояни
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кальяри - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Сант-Элия
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