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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 21 августа 2016
Дженоа
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
78'
О. Нтчам
79'
Д. Лаксальт
88'
Л. Ригони
66'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
Д. Лазович
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ригони
90'
ГОЛ! 3:1!
Л. Ригони
Пас отдал
Д. Лазович
88'
86'
Желтая карточка
Д. Мунари
Замена
Л. Ригони
️️️️
Л. Окампос
83'
82'
Замена
М. Паяч
️️️️
М. Капуано
Желтая карточка
М. Велозу
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лаксальт
Пас отдал
М. Велозу
79'
ГОЛ! 1:1!
О. Нтчам
Пас отдал
Т. Ринкон
78'
73'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
М. Сау
69'
Замена
Д. Мунари
️️️️
Д. Ди Дженнаро
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
М. Сау
Замена
О. Нтчам
️️️️
Г. Пандев
62'
36'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
28'
Желтая карточка
А. Иццо
15'
11'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-3-1-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
4
Иццо
19
Джентилетти
44
Велозу
8
Ринкон
88
Лазович
7
Окампос
21
Пандев
30
Паволетти
3-2-2-1-2
30
Сторари
23
Чеппителли
22
Алвеш
19
Капуано
22
Исла
29
Мурру
19
Падоин
17
Ионицэ
8
Ди Дженнаро
25
Сау
22
Боррьелло
88
Лазович
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
88
Лазович
21
Пандев
10
Нтчам
10
Нтчам
21
Пандев
7
Окампос
30
Ригони
30
Ригони
7
Окампос
19
Капуано
17
Паяч
17
Паяч
19
Капуано
8
Ди Дженнаро
11
Мунари
11
Мунари
8
Ди Дженнаро
25
Сау
10
Джианнетти
10
Джианнетти
25
Сау
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
1
Маттиа Перин
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Дженоа - Кальяри
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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