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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 19 ноября 2016
Кьево
19.11.2016, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
53'
М. Гобби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Мунари
Замена
Р. Инглесе
️️️️
С. Пеллисьер
82'
79'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Замена
Н. Ригони
️️️️
Д. Де Гузман
73'
70'
Замена
М. Исла
️️️️
Б. Саламон
66'
Замена
Ф. Мельчорри
️️️️
Н. Джианнетти
Желтая карточка
Н. Сполли
62'
57'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
ГОЛ! 1:0!
М. Гобби
Пас отдал
Л. Кастро
53'
Желтая карточка
И. Радованович
40'
29'
Желтая карточка
Л. Биттанте
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Флоро Флорес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
АП
22
Мариано Иско
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
19
Симоне Падоин
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
30
Ламин Джаллоу
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Илья Брюхов
ЦЗ
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роберто Бьянку
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
2
Сполли
18
Гобби
5
Гамберини
29
Каччиаторе
16
Радованович
19
Кастро
22
Иско
18
Де Гузман
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
4-3-2-1
30
Сторари
23
Чеппителли
18
Саламон
22
Алвеш
27
Биттанте
19
Падоин
11
Мунари
23
Барелла
8
Ди Дженнаро
17
Фариас
10
Джианнетти
18
Де Гузман
69
Ригони
69
Ригони
18
Де Гузман
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
45
Инглесе
45
Инглесе
31
Пеллисьер
18
Саламон
22
Исла
22
Исла
18
Саламон
10
Джианнетти
11
Мельчорри
11
Мельчорри
10
Джианнетти
8
Ди Дженнаро
22
Боррьелло
22
Боррьелло
8
Ди Дженнаро
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
30
Ламин Джаллоу
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
27
Илья Брюхов
ЦЗ
33
Роберто Бьянку
ЦП
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
30
Ламин Джаллоу
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
Остались в запасе
27
Илья Брюхов
ЦЗ
33
Роберто Бьянку
ЦП
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Кьево - Кальяри
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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