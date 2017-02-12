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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 12 февраля 2017
Кальяри
12.02.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
37'
Г. Игуаин
47'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
90'
+1
Желтая карточка
М. Манджукич
90'
+1
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
Д. Ди Дженнаро
85'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ф. Писакане
82'
Желтая карточка
М. Исла
78'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Боррьелло
75'
Вторая желтая
Н. Барелла
67'
67'
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Маркизио
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Д. Дессена
62'
57'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
47'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
43'
Желтая карточка
К. Маркизио
37'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Маркизио
Желтая карточка
Н. Барелла
28'
18'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Кьеллини
14'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
13'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
29
Никола Мурру
ЛП
23
Николо Барелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
22
Алвеш
4
Писакане
19
Капуано
22
Исла
29
Мурру
27
Дессена
23
Барелла
8
Ди Дженнаро
22
Боррьелло
25
Сау
4-3-3
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
28
Хедира
10
Маркизио
21
Дибала
9
Игуаин
9
Манджукич
4
Писакане
19
Падоин
19
Падоин
4
Писакане
27
Дессена
17
Ионицэ
17
Ионицэ
27
Дессена
22
Боррьелло
8
Ибарбо
8
Ибарбо
22
Боррьелло
14
Кьеллини
24
Ругани
24
Ругани
14
Кьеллини
21
Дибала
99
Лемина
99
Лемина
21
Дибала
10
Маркизио
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Маркизио
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Ювентус
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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