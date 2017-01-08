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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 08 января 2017
Милан
08.01.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
88'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
90'
Красная карточка
Б. Алвеш
90'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
Д. Дессена
89'
Желтая карточка
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
88'
Замена
Д. Лападула
️️️️
М. Пашалич
79'
78'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Фариас
73'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Сау
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Д. Бонавентура
65'
Замена
Л. Антонелли
️️️️
И. Абате
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
20
Абате
26
Романьоли
29
Палетта
22
Де Шильо
5
Локателли
7
Бонавентура
8
Пашалич
10
Сусо
99
Ньянг
70
Бакка
3-2-2-2-1
77
Рафаэль
19
Капуано
23
Чеппителли
22
Алвеш
22
Исла
4
Писакане
23
Барелла
27
Дессена
8
Ди Дженнаро
17
Фариас
25
Сау
20
Абате
13
Антонелли
13
Антонелли
20
Абате
7
Бонавентура
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
7
Бонавентура
8
Пашалич
18
Лападула
18
Лападула
8
Пашалич
25
Сау
22
Боррьелло
22
Боррьелло
25
Сау
17
Фариас
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
17
Фариас
27
Дессена
10
Джианнетти
10
Джианнетти
27
Дессена
Остались в запасе
Милан
Кальяри
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
27
Лука Биттанте
ЦЗ
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Милан - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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