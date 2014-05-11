Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лоло
Статистика
Лоло - статистика
Завершил карьеру
22 августа 1984 (42), Уэльва
#8 | Полузащитник
182 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
20
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
1' - 59'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
23.03.2014
Севилья
1' - 66'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 2
10.03.2014
Малага
1' - 77'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 0
01.03.2014
Осасуна
1' - 48'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 0
23.02.2014
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 0
14.02.2014
Осасуна
1' - 74'
58'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2 : 0
09.02.2014
Хетафе
41' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 5
26.01.2014
Атлетик
1' - 67'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
0 : 0
18.01.2014
Осасуна
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2 : 2
14.12.2013
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
01.12.2013
Осасуна
1' - 73'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.11.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3 : 1
31.10.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
27.10.2013
Осасуна
1' - 82'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
1' - 75'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 1
29.09.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
Был в запасе
88'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 1
15.09.2013
Осасуна
78' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
8
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
1
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+