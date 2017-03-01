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    Пол Кэддис - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Пол
    Фамилия Кэддис
    Команда Суиндон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 1988 (34 года)
    Рост 171
    Вес 67
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2017 25' -90' Рубин (Казань) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    45'
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