Пол Кэддис - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Кэддис
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|171
|Вес
|67
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Кэддис
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бирмингем Сити
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2017
|25' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|45'