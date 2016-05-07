Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Кэддис - статистика

Завершил карьеру
19 апреля 1988 (38)
#41 | Защитник
171 см | 67 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
38
4
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Кардифф
1 : 1
07.05.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
29.04.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
23.04.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
19.04.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
16.04.2016
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
12.04.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Рединг
0 : 2
09.04.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
05.04.2016
Брайтон
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Чарльтон
2 : 1
02.04.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
19.03.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
13.03.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
2 : 0
08.03.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
03.03.2016
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
27.02.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.02.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
0 : 0
13.02.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
06.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бристоль Сити
0 : 0
30.01.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
23.01.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Дерби Каунти
0 : 3
16.01.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
12.01.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
02.01.2016
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
28.12.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
26.12.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.12.2015
Кардифф
25' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Престон
1 : 1
15.12.2015
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Мидлсбро
0 : 0
12.12.2015
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
05.12.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брайтон
2 : 1
28.11.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
21.11.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Фулхэм
2 : 5
07.11.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
03.11.2015
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
31.10.2015
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Халл Сити
2 : 0
24.10.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
20.10.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
17.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
63'
68'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лидс
0 : 2
03.10.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.09.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2015
Бирмингем Сити
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
15.09.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
12.09.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
29.08.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
21.08.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бернли
2 : 2
15.08.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
08.08.2015
Рединг
1' - 90'
Главные новости
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
1
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
6
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
1
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
3
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+