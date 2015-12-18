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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Кардифф
Бирмингем Сити - Кардифф: обзор матча 18 декабря 2015
Бирмингем Сити
18.12.2015, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Кардифф
86'
Желтая карточка
Т. Уотт
80'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
А. Гуннарссон
Замена
Г. Халфорд
️️️️
Ш. Лоури
79'
79'
Замена
К. Нун
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Д. Дэвис
️️️️
Д. Тораль
69'
Желтая карточка
Ш. Лоури
36'
Замена
П. Кэддис
️️️️
Н. Ирдли
25'
9'
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
Ш. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
4-4-1-1
29
Кушчак
4
Лоури
5
Моррисон
23
Спектор
23
Ирдли
8
Кифтенбельд
25
Глисон
21
Тораль
19
Магома
10
Грей
9
Воган
4-3-3
1
Маршалл
16
Коннолли
23
Моррисон
2
Мэлони
21
Пелтье
13
Пилкингтон
32
Роллс
5
Гуннарссон
32
Уотт
9
Джонс
10
Амеоби
4
Лоури
45
Халфорд
45
Халфорд
4
Лоури
23
Ирдли
41
Кэддис
41
Кэддис
23
Ирдли
21
Тораль
16
Дэвис
16
Дэвис
21
Тораль
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
12
Нун
12
Нун
13
Пилкингтон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Кардифф
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
22
Эндрю Шайнни
АП
1
Адам Легздиньш
ВР
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
22
Эндрю Шайнни
АП
1
Адам Легздиньш
ВР
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Бирмингем Сити - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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