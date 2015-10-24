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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бирмингем Сити
Халл Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 24 октября 2015
Халл Сити
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
36'
Д. Мейлер
38'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бирмингем Сити
Замена
М. Диаме
️️️️
Ч. Акпом
86'
79'
Замена
Д. Тораль
️️️️
П. Робинсон
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
А. Эрнандес
79'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
А. Брюс
69'
Желтая карточка
А. Эрнандес
62'
46'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Д. Спектор
46'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Грей
Желтая карточка
С. Клукас
41'
39'
Желтая карточка
С. Глисон
ГОЛ! 2:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
Э. Робертсон
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мейлер
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
36'
17'
Желтая карточка
Д. Гроундс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
4
Брюс
20
Доусон
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
6
Клукас
7
Мейлер
29
Акпом
11
Эрнандес
3-2-3-1-1
29
Кушчак
23
Спектор
17
Гроундс
41
Кэддис
5
Моррисон
4
Робинсон
19
Магома
25
Глисон
8
Кифтенбельд
10
Грей
8
Дональдсон
4
Брюс
5
Магуайр
5
Магуайр
4
Брюс
11
Эрнандес
15
Мэлони
15
Мэлони
11
Эрнандес
29
Акпом
17
Диаме
17
Диаме
29
Акпом
10
Грей
22
Шайнни
22
Шайнни
10
Грей
4
Робинсон
21
Тораль
21
Тораль
4
Робинсон
23
Спектор
11
Коттерилл
11
Коттерилл
23
Спектор
Остались в запасе
Халл Сити
Бирмингем Сити
17
Элдин Якупович
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Халл Сити - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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