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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бирмингем Сити
Блэкберн - Бирмингем Сити: обзор матча 08 марта 2016
Блэкберн
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
20'
Т. Уотт
23'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бирмингем Сити
Замена
К. Браун
️️️️
Д. Грэм
86'
79'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Ж. Магома
Желтая карточка
Д. Ленихэн
73'
64'
Замена
У. Бакли
️️️️
Д. Коттерилл
Замена
С. Джексон
️️️️
Т. Уотт
64'
Желтая карточка
К. Эванс
61'
Замена
М. Гримес
️️️️
Ж. Гомес
50'
45'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
М. Кифтенбельд
Желтая карточка
Ж. Гомес
45'
Желтая карточка
Э. Беннетт
45'
45'
Желтая карточка
Д. Гроундс
ГОЛ! 2:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Д. Стил
23'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уотт
Пас отдал
Ш. Даффи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-4-2
23
Стил
4
Хэнли
3
Сперр
25
Даффи
30
Эванс
26
Ленихэн
17
Беннетт
10
Маршалл
16
Гомес
12
Грэм
32
Уотт
4-4-2
29
Кушчак
41
Кэддис
5
Моррисон
17
Гроундс
4
Робинсон
25
Глисон
21
Тораль
19
Магома
8
Кифтенбельд
11
Коттерилл
8
Дональдсон
16
Гомес
6
Гримес
6
Гримес
16
Гомес
12
Грэм
9
Браун
9
Браун
12
Грэм
32
Уотт
11
Джексон
11
Джексон
32
Уотт
19
Магома
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
19
Магома
11
Коттерилл
11
Бакли
11
Бакли
11
Коттерилл
8
Кифтенбельд
31
Фаббрини
31
Фаббрини
8
Кифтенбельд
Остались в запасе
Блэкберн
Бирмингем Сити
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Блэкберн - Бирмингем Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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