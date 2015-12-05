Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 05 декабря 2015
Бирмингем Сити
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
1'
Д. Лолли
81'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
89'
Замена
И. Миллер
️️️️
Н. Уэллс
81'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уэллс
Пас отдал
Ш. Сканнелл
75'
Желтая карточка
М. Карайол
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Грей
74'
73'
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Уайтхэд
62'
Замена
М. Карайол
️️️️
Д. Лолли
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Дэвис
60'
Замена
Ж. Магома
️️️️
Н. Брок-Мадсен
60'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
35'
32'
Желтая карточка
М. Хадсон
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
4-4-1-1
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
23
Спектор
23
Ирдли
25
Глисон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
21
Тораль
10
Грей
44
Брок-Мадсен
3-2-4
31
Стир
2
Смит
5
Хадсон
33
Чилвел
4
Уайтхэд
44
Хьюс
9
Сканнелл
35
Патерсон
11
Лолли
21
Уэллс
16
Дэвис
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
16
Дэвис
10
Грей
22
Шайнни
22
Шайнни
10
Грей
44
Брок-Мадсен
19
Магома
19
Магома
44
Брок-Мадсен
11
Лолли
29
Карайол
29
Карайол
11
Лолли
21
Уэллс
11
Миллер
11
Миллер
21
Уэллс
4
Уайтхэд
10
Демпси
10
Демпси
4
Уайтхэд
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
33
Гарри Банн
ЦП
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
33
Гарри Банн
ЦП
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+