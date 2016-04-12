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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Лидс
Бирмингем Сити - Лидс: обзор матча 12 апреля 2016
Бирмингем Сити
12.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
53'
К. Дональдсон
11'
С. Даллас
50'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Лидс
90'
+4
Красная карточка
А. Моуатт
90'
+1
Желтая карточка
С. Бамба
Желтая карточка
К. Лафферти
89'
88'
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Л. Мерфи
83'
Замена
М. Карайол
️️️️
С. Даллас
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Д. Коттерилл
76'
69'
Замена
А. Моуатт
️️️️
М. Антенуччи
Замена
Д. Тораль
️️️️
С. Глисон
61'
ГОЛ! 1:2!
К. Дональдсон
53'
50'
ГОЛ! 0:2!
С. Даллас
Пас отдал
К. Вуд
32'
Желтая карточка
Г. Берарди
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Даллас
Пас отдал
М. Антенуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
4-3-3
1
Легздиньш
41
Кэддис
5
Моррисон
5
Шоттон
17
Гроундс
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
25
Глисон
8
Дональдсон
9
Лафферти
11
Коттерилл
3-2-3-2
16
Сильвестри
6
Купер
14
Бамба
18
Тэйлор
28
Берарди
15
Даллас
10
Кук
8
Дьягурага
7
Мерфи
7
Антенуччи
9
Вуд
25
Глисон
21
Тораль
21
Тораль
25
Глисон
11
Коттерилл
31
Фаббрини
31
Фаббрини
11
Коттерилл
15
Даллас
29
Карайол
29
Карайол
15
Даллас
7
Мерфи
55
Беллуски
55
Беллуски
7
Мерфи
7
Антенуччи
20
Моуатт
20
Моуатт
7
Антенуччи
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Лидс
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Бирмингем Сити - Лидс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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