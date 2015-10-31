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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 31 октября 2015
Бирмингем Сити
31.10.2015, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
11'
Д. Эдвардс
84'
О. Ожо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
89'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Хенри
84'
ГОЛ! 0:2!
О. Ожо
Пас отдал
Д. Хенри
80'
Замена
Г. Холт
️️️️
Б. Афобе
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
Д. Дэвис
79'
74'
Замена
О. Ожо
️️️️
Н. Бирн
Замена
Д. Тораль
️️️️
Ж. Магома
67'
58'
Желтая карточка
К. МакДональд
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
М. Кифтенбельд
58'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-4-1-1
29
Кушчак
4
Робинсон
17
Гроундс
5
Моррисон
41
Кэддис
19
Магома
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
25
Глисон
10
Грей
8
Дональдсон
3-2-3-1
1
Мартинес
15
Коди
5
Уильямсон
13
Голбоурн
14
Бирн
2
Йорфа
29
МакДональд
16
Эдвардс
17
Хенри
23
Афобе
19
Магома
21
Тораль
21
Тораль
19
Магома
16
Дэвис
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
11
Коттерилл
11
Коттерилл
8
Кифтенбельд
17
Хенри
2
Доэрти
2
Доэрти
17
Хенри
14
Бирн
9
Ожо
9
Ожо
14
Бирн
23
Афобе
27
Холт
27
Холт
23
Афобе
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вулверхэмптон
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Карл Икеме
ВР
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Карл Икеме
ВР
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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