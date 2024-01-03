Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Греция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017 Греция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009