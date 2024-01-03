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Лазарос Христодулопулос
Статистика
Лазарос Христодулопулос - статистика
Завершил карьеру
19 декабря 1986 (39), Салоники
#7 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Греция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Греция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017
Греция. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 16 тур
Астерас
3 : 2
03.01.2024
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Арис
2 : 1
20.12.2023
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Арис
1 : 0
17.12.2023
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
АЕК
1 : 0
04.12.2023
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
2 : 0
26.11.2023
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Волос
0 : 2
11.11.2023
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
1 : 3
05.11.2023
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Арис
2 : 0
29.10.2023
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
1 : 0
21.10.2023
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
01.10.2023
Кифисиас
57' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
4 : 1
27.09.2023
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
3 : 0
24.09.2023
Панетоликос
76' - 90'
85'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
17.09.2023
Арис
90' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
3 : 2
03.09.2023
Астерас
76' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
1 : 0
27.08.2023
Арис
84' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
3 : 2
20.08.2023
Арис
90' - 90'
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