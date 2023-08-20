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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Арис
ОФИ - Арис: обзор матча 20 августа 2023
ОФИ
20.08.2023, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Арис
17'
Н. Дико
38'
Г. Тораринссон
90+1'
Х. Анхель Нейра
40'
Л. Морон
68'
Фабиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Арис
Желтая карточка
Л. Абанда
90'
+8
90'
+3
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
В. Дарида
ГОЛ! 3:2!
Х. Анхель Нейра
Пас отдал
Л. Абанда
90'
+1
Желтая карточка
Т. Пасалидис
85'
Замена
Л. Абанда
️️️️
Г. Тораринссон
83'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
М. Бакич
83'
80'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Л. Рупп
80'
Замена
А. Самора
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
Желтая карточка
Э. Ларссон
79'
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
А. Каро
76'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Н. Дико
76'
69'
Желтая карточка
В. Дарида
68'
ГОЛ! 2:2!
Фабиано
Пас отдал
Л. Пальма
Замена
С. Москера
️️️️
Д. Тораль
61'
60'
Желтая карточка
Фабиано
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
48'
46'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
J. Jules Mvondo
40'
ГОЛ! 2:1!
Л. Морон
Пас отдал
М. Монтойя
ГОЛ! 2:0!
Г. Тораринссон
Пас отдал
Д. Тораль
38'
37'
Желтая карточка
Ф. Феррари
Желтая карточка
А. Каро
31'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дико
Пас отдал
Х. Мандас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
23
Тьеви
ПВ
23
Адриан Риера
ПВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
4-1-4-1
35
Мандас
24
Лампропулос
2
Вурос
64
Ларссон
2
Каро
29
Мельядо
88
Бакич
8
Гальегос
4
Тораринссон
21
Тораль
12
Дико
4-3-1-2
1
Хутесиотис
28
Одубайо
33
Монтойя
4
Фабиано
26
Феррари
16
Дарида
30
10
Рупп
77
Пальма
10
Моберг-Карлссон
80
Морон
4
Тораринссон
23
Абанда
23
Абанда
4
Тораринссон
2
Каро
58
Пасалидис
58
Пасалидис
2
Каро
21
Тораль
33
Москера
33
Москера
21
Тораль
88
Бакич
10
Нейра
10
Нейра
88
Бакич
12
Дико
27
Феллипе
27
Феллипе
12
Дико
30
8
Дукур
8
Дукур
30
10
Рупп
30
Джурасек
30
Джурасек
10
Рупп
16
Дарида
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
16
Дарида
10
Моберг-Карлссон
10
Самора
10
Самора
10
Моберг-Карлссон
Остались в запасе
ОФИ
Арис
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
23
Адриан Риера
ПВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Julián Cuesta
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
23
Адриан Риера
ПВ
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ОФИ - Арис
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
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