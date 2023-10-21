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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Пансерраикос
Арис - Пансерраикос: обзор матча 21 октября 2023
Арис
21.10.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Пансерраикос
90+7'
Фабиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Пансерраикос
ГОЛ! 1:0!
Фабиано
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
А. Чован
86'
Замена
К. Тимианис
️️️️
М. Морейра
77'
Замена
И. Уедраого
️️️️
С. Мургос
Замена
А. Самора
️️️️
Р. Пардо
66'
65'
Замена
M. Sofianos
️️️️
З. Хацистравос
60'
Желтая карточка
Э. Бергстрем
Замена
М. Одубайо
️️️️
J. Menéndez
60'
Замена
В. Дарида
️️️️
М. Монтойя
59'
Желтая карточка
Б. Верстате
57'
46'
Замена
A. Maskanakis
️️️️
S. Petavrakis
45'
Желтая карточка
П. Стайкос
35'
Желтая карточка
П. Делигианнидис
16'
Желтая карточка
S. Petavrakis
11'
Желтая карточка
М. Морейра
Желтая карточка
Р. Пардо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Пансерраикос
22
Исмаила Уедраого
ОП
17
A. Maskanakis
ЦП
10
Матиас Томас
АП
8
Adrián Colombino
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
4-1-2-3
1
26
Феррари
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
30
Джурасек
14
Пардо
4
Верстате
80
Морон
37
93
Сулейманов
3-2-1-1-2
1
Чован
5
Авлонитис
64
Делигианнидис
31
Бергстрем
17
Пилеас
6
Морейра
26
Стайкос
11
Мургос
14
18
Хацистравос
37
28
Одубайо
28
Одубайо
37
33
Монтойя
16
Дарида
16
Дарида
33
Монтойя
14
Пардо
10
Самора
10
Самора
14
Пардо
3
17
17
3
11
Мургос
22
Уедраого
22
Уедраого
11
Мургос
6
Морейра
8
Тимианис
8
Тимианис
6
Морейра
18
Хацистравос
21
21
18
Хацистравос
Остались в запасе
Арис
Пансерраикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
10
Матиас Томас
АП
8
Adrián Colombino
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
10
Матиас Томас
АП
8
Adrián Colombino
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Арис - Пансерраикос
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
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