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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Арис
Астерас - Арис: обзор матча 03 января 2024
Астерас
03.01.2024, среда, 17:00
Греция. Суперлига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Арис
45+2'
Х. Мирителло (П)
52'
Х. Мирителло
61'
Х. Мунафо
8'
Л. Морон (П)
14'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Арис
90'
+9
Желтая карточка
Я. Брабец
90'
+6
Желтая карточка
М. Одубайо
Замена
G. Christopoulos
️️️️
Х. Регис
90'
+1
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Х. Мунафо
90'
+1
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Мирителло
83'
83'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Р. Пардо
83'
Замена
Ф. Феррари
️️️️
М. Монтойя
67'
Замена
К. Саверио
️️️️
J. Jules Mvondo
ГОЛ! 3:2!
Х. Мунафо
61'
Желтая карточка
Х. Мирителло
55'
53'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
А. Самора
ГОЛ! 2:2!
Х. Мирителло
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Мирителло
45'
+2
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Сулейманов
Пас отдал
А. Самора
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Морон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
5
Иуба Диарра
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
4-3-1-2
1
Пападопулос
3
Хухумис
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Кармона
16
Госс
8
Мунафо
77
20
Регис
20
Кальцас
9
Мирителло
4-3-1-2
1
33
Монтойя
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
30
14
Пардо
11
10
Самора
93
Сулейманов
80
Морон
20
Регис
22
22
20
Регис
8
Мунафо
6
6
8
Мунафо
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
33
Монтойя
26
Феррари
26
Феррари
33
Монтойя
10
Самора
30
Джурасек
30
Джурасек
10
Самора
14
Пардо
10
Рупп
10
Рупп
14
Пардо
30
19
Саверио
19
Саверио
30
Остались в запасе
Астерас
Арис
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
40
Сито
ЛВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
40
Сито
ЛВ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Астерас - Арис
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
19
13
Офсайды
3
7
Количество передач
402
446
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Angelos Evangelou, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
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