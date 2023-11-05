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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Атромитос
Арис - Атромитос: обзор матча 05 ноября 2023
Арис
05.11.2023, воскресенье, 21:15
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Атромитос
39'
Фабиано
25'
С. Фридьоунссон
55'
Д. Валенсия (П)
77'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Атромитос
89'
Замена
А. Кюн
️️️️
Э. Гонсалес
85'
Желтая карточка
К. Ангильский
Желтая карточка
Я. Брабец
85'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Б. Верстате
83'
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Сулейманов
83'
77'
ГОЛ! 1:3!
А. Камара
71'
Замена
К. Ангильский
️️️️
С. Фридьоунссон
70'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Г. Робай
Желтая карточка
В. Дарида
67'
Замена
А. Самора
️️️️
J. Menéndez
59'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Валенсия
Желтая карточка
Б. Верстате
53'
Пенальти не реализован!
Фабиано
39'
ГОЛ! 1:1!
Фабиано
39'
31'
Желтая карточка
М. Имереков
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Фридьоунссон
Пас отдал
Г. Робай
9'
Желтая карточка
Д. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Алан Пардью
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
(К)
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Арис
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
4-3-3
1
26
Феррари
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
16
Дарида
11
4
Верстате
80
Морон
37
93
Сулейманов
4-1-2-1-2
16
Цинтотас
28
Кечрида
32
Имереков
2
Асеведо
28
Де Бок
10
Гонсалес
25
Кунде
28
Фридьоунссон
20
Камара
9
Робай
30
Валенсия
4
Верстате
30
Джурасек
30
Джурасек
4
Верстате
93
Сулейманов
14
Пардо
14
Пардо
93
Сулейманов
37
10
Самора
10
Самора
37
10
Гонсалес
30
Кюн
30
Кюн
10
Гонсалес
9
Робай
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
9
Робай
28
Фридьоунссон
19
Ангильский
19
Ангильский
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
Арис
Атромитос
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Арис - Атромитос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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