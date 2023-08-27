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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Арис
ПАС Ламия - Арис: обзор матча 27 августа 2023
ПАС Ламия
27.08.2023, воскресенье, 19:15
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Арис
38'
Карлитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Арис
Вторая желтая
Д. Симон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Симон
90'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
К. Нуньес
88'
87'
Желтая карточка
Д. Моберг-Карлссон
Желтая карточка
S. Longo
84'
84'
Замена
А. Самора
️️️️
В. Дарида
84'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
J. Menéndez
Замена
S. Longo
️️️️
Карлитос
77'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
К. Станко
77'
75'
Замена
М. Одубайо
️️️️
М. Монтойя
75'
Замена
Д. Павичич
️️️️
Л. Рупп
74'
Желтая карточка
Л. Морон
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
62'
Замена
M. Acuña
️️️️
С. Цилулис
62'
51'
Желтая карточка
Ф. Феррари
46'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Н. Джурасек
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
Пас отдал
В. Сливка
38'
Желтая карточка
К. Нуньес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Джанлука Феста
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
11
Michalis Panagidis
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
4-1-2-3
55
Кошелев
2
Симон
5
3
22
Павловец
27
Станко
14
Сливка
10
Карлитос
11
Мартинес
11
Нуньес
23
Цилулис
4-1-2-3
1
Хутесиотис
33
Монтойя
4
Фабиано
14
Брабец
26
Феррари
30
Джурасек
16
Дарида
10
Рупп
80
Морон
10
Моберг-Карлссон
37
11
Нуньес
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
11
Нуньес
27
Станко
8
Цандарис
8
Цандарис
27
Станко
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
23
Цилулис
77
77
23
Цилулис
10
Карлитос
9
9
10
Карлитос
33
Монтойя
28
Одубайо
28
Одубайо
33
Монтойя
30
Джурасек
8
Дукур
8
Дукур
30
Джурасек
10
Рупп
24
Павичич
24
Павичич
10
Рупп
37
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
37
16
Дарида
10
Самора
10
Самора
16
Дарида
Остались в запасе
ПАС Ламия
Арис
1
Gergely Nagy
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
10
Алекс Мула
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
1
Julián Cuesta
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
10
Алекс Мула
ЦФ
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ПАС Ламия - Арис
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
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